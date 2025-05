Guajardo destacó la unidad radical y rechazó las críticas infundadas

El vicepresidente del Comité Provincial destacó el respaldo unánime a las alianzas electorales y el liderazgo de Menna en la UCR.

Sergio Guajardo, Vice Presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical y presidente del comité de El Maiten salió al cruce de quienes sin representación quieren desacreditar el trabajo que muchos correligionarios hacen en distintos puntos de la provincia y que el pasado fin de semana se reunieron en Trelew.

“Con una asistencia casi perfecta y votado por unanimidad la UCR aprobó autorizar al Comité Provincia a establecer alianzas para las próximas elecciones”. Guajardo además destacó que: “la UCR forma parte del gobierno provincial que llevó a Ignacio Torres y Gustavo Menna como gobernador y vicegobernador integrando un frente político y que esa unión nos hizo fuertes y el liderazgo de Menna es indiscutible y quedó demostrado en la convención efectuada el sábado pasado”.

Sergio Guajardo, uno de los referentes del bloque cordillerano de la UCR expresa que “minimizo las expresiones de algún radical que usa los medios para atacar a su propio partido pero en el órgano donde debe expresarse no lo hace, no participa y solo se queja por los medios”. “Por el contrario:Nosotros desde el bloque cordillerano queremos construir y no siempre pensamos igual pero recorremos las localidades, hablamos con los afiliados, participamos y acompañamos lo que la mayoría decida porque la unión nos trajo hasta acá y así seguiremos”.

Toda la provincia presente

Sergio Guajardo resalta que: “Correligionarios de toda la provincia hicieron un gran esfuerzo para estar presentes, gente que se movilizó, participó y vivió una jornada de mucha alegría”.

“El radicalismo vivió el sábado un momento histórico, escuchar a la Senadora Edith Terenzi sobre su trabajo en el Congreso Nacional, al diputado Luis Juncos que en representación de los diputados provinciales del partido hizo un resumen de lo que hecho en la legislatura provincial y por último a nuestro presidente del partido y actual vicegobernador Gustavo Menna que guiará el trabajo partidario y unido con el gobernador Ignacio Torres, exponiendo el salto de calidad de la Honorable Legislatura del Chubut dedicando mucho tiempo y trabajo para atender problemáticas de distintos sectores chubutenses” sostuvo Guajardo.-