Hoy es el día Internacional del Rottweiler

Cada 5 de septiembre se celebra en todo el mundo a esta raza imponente y cariñosa, reconocida por su valentía, inteligencia y fidelidad.



El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Rottweiler, una jornada para reconocer y valorar a una de las razas caninas más emblemáticas del mundo. Los rottweilers tienen orígenes históricos en la antigua Roma, donde se utilizaban como perros de pastoreo y de protección de rebaños durante las conquistas del Imperio. Con el tiempo, la raza se consolidó en la ciudad alemana de Rottweil, de la cual toma su nombre, y fue criada para tareas de trabajo, resguardo y compañía de los humanos.

Hoy, la línea alemana original se considera la más pura y cercana a los estándares históricos: perros robustos, equilibrados, con gran resistencia física y mental, y un temperamento estable que combina fuerza, coraje y lealtad. Esta línea es la que se emplea tanto en competiciones, como en labores de protección, rescate y, por supuesto, como fiel compañero familiar.

Aunque muchas veces fueron injustamente estigmatizados, los especialistas en conducta animal destacan que, con crianza responsable y socialización adecuada, los rottweilers se convierten en animales cariñosos, equilibrados y profundamente leales.

El Día Internacional del Rottweiler también busca concientizar sobre la tenencia responsable, recordando la importancia de alimentación de calidad, ejercicio regular, atención veterinaria y afecto constante para garantizar su bienestar.

En esta fecha, criadores, dueños y amantes de los animales comparten experiencias y consejos que reflejan el verdadero espíritu del rottweiler: un perro fuerte, noble y con una fidelidad inquebrantable hacia su familia.