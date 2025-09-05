Grabois: «Ganaron los discapacitados y perdió la crueldad”

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria celebró el rechazo al veto a la ley de emergencia en Discapacidad.

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires Juan Grabois celebró hoy que el Senado haya volteado el veto a la ley de emergencia en Discapacidad y al respecto afirmó que “perdió la crueldad” del presidente Javier Milei.

“Los últimos, los más golpeados por la crueldad y la corrupción, lograron con la fuerza de los débiles quebrar la prepotencia de Milei marcando el principio del fin del régimen de la deshumanización”, señaló el líder del Frente Patria Grande en su cuenta de la red social X.

A su entender, esta victoria del colectivo de personas con discapacidad rompe “los muros de la exclusión y abre el camino hacia la justicia social”.

“Como siempre, desde abajo, los movimientos sociales, esta vez el colectivo de personas con discapacidad, rompen con su lucha los muros de la exclusión y abren el camino hacia la justicia social”, remarcó.

«Con todo mi amor y admiración, a Jony y a todos los disca (sic), sus familiares y los que laburan con ellos, felicitaciones por este triunfo”, concluyó el dirigente social y político.

NA