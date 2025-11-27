Icardi oficialmente inscripto en el listado de deudores alimentarios

Es por no pagar los gastos correspondientes a la cuota alimentaria por las dos hijas que tiene con Wanda Nara.



El fallo judicial confirma que Mauro Icardi quedó oficialmente inscripto como deudor alimentario, con una deuda estimada en 600 mil dólares, y pone en jaque su posibilidad de entrar o salir del país mientras la obligación no se salde.

Después de un año sin cumplir con la cuota alimentaria correspondiente a sus hijas menores, la Justicia decidió incorporar a Icardi al registro de deudores alimentarios morosos. El fallo llega tras una apelación de su defensa, pero la Cámara ratificó la condena inicial, rechazando los argumentos presentados y validando la inscripción definitiva.

La causa se originó por una demanda de Wanda Nara, madre de las niñas, que reclamaba los pagos adeudados. En su resolución, el tribunal determinó que Icardi mantenía una deuda acumulada de alrededor de 600.000 dólares, cifra que cubre los atrasos más los intereses correspondientes.

Además de la carga económica, la sentencia habilita una serie de sanciones: la imposibilidad de renovar su pasaporte o documento, restricciones migratorias y la potencial prohibición de salida del país si decide viajar a Argentina y no regulariza la deuda.

Este fallo marca un giro profundo en una batalla legal que adquiere implicancias más allá del plano familiar: revela la firme decisión de los tribunales de garantizar los derechos de las menores, y advierte que ningúna figura pública —por más mediática o exitosa que sea— está exenta de cumplir con sus obligaciones parentales.