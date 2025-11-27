El “Popeye ruso”, al borde de perder sus dos brazos

Kirill Tereshin enfrenta una grave infección provocada por inyecciones estéticas y admite que cometió “una estupidez”.

Kirill Tereshin, conocido mundialmente como el “Popeye ruso” por el tamaño descomunal de sus brazos, atraviesa el momento más crítico de su vida. Años atrás se hizo viral por inyectarse sustancias como vaselina y synthol para lograr bíceps fuera de lo común. Esa decisión, que él mismo describió ahora como “una estupidez”, derivó en un severo cuadro de infección y necrosis que podría costarle ambos brazos.

Los médicos que lo atienden advirtieron que el daño interno es profundo y que la infección avanza con rapidez. El tejido de sus brazos presenta un deterioro tal que, si no logran frenar el proceso, la única alternativa será la amputación. Incluso descartan cualquier intervención reconstructiva hasta que la infección pueda ser controlada, algo que por ahora no está garantizado.

Tereshin reconoció públicamente el error y el extremo al que llegó por buscar una apariencia llamativa en redes sociales. Su historia, que comenzó como una curiosidad viral, se transformó en un caso dramático que expone los riesgos de recurrir a prácticas estéticas peligrosas sin supervisión médica.

La situación no solo conmociona a sus seguidores, sino que también funciona como un alerta sobre las consecuencias reales que pueden tener las intervenciones caseras y el uso irresponsable de sustancias que ponen en riesgo la salud. Su destino médico se definirá en las próximas semanas, mientras los especialistas intentan evitar un desenlace irreversible.