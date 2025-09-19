Ignacio Pereira, la joya argentino-brasileña que deslumbra en el Santos

Tiene solo 15 años, fue citado al Sub 15 albiceleste y la rompe en el club donde nació Neymar.



Ignacio Pereira Salmón tiene solo 15 años, nació en Chaco pero se crió en Brasil, y ya es considerado una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. Hijo de madre chaqueña y padre brasileño, su historia refleja la unión de dos pasiones futboleras que hoy lo ponen en el centro de la escena: mientras la Verdeamarela lo sigue de cerca, la Selección Argentina ya lo convocó al Sub 15.

Formado en las divisiones inferiores del Santos, el mismo club que vio nacer a Neymar, Ignacio crece partido a partido a base de goles y potencia. Tal es así que muchos ya lo comparan con Haaland por sus características dentro del área.

En agosto dio un paso clave: fue citado por primera vez al seleccionado argentino y debutó como titular en una victoria 1-0 frente a Uruguay en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Ahora, su próxima meta será la Liga Evolución, que se disputará en Paraguay entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre, donde buscará consolidarse con la celeste y blanca.

Aunque asegura que siente orgullo tanto por Argentina como por Brasil, la convocatoria albiceleste empieza a inclinar la balanza. Mientras tanto, en Santos sueñan con que este delantero de sangre mixta se transforme en la próxima gran figura del club