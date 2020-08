Japón | Exitosa prueba del coche volador “más pequeño del mundo” con un piloto

La compañía SkyDrive Inc. informó que la prueba del auto volador SD-03 fue existosa. Según el director del proyecto, no es descabellado pensar que puedan comercializar este particular vehículo a partir de 2023.

El sueño de trasladarse en auto por los cielos con la misma facilidad que sobre tierra empieza a volverse realidad. Esta idea, con la que tanto ha jugado la ciencia a ficción, empieza a materializarse gracias a los avances de la compañía japonesa SkyDrive que acaba de realizar la primera prueba exitosa del SD-03, un pequeño coche volador tripulado por una persona. Mirá el video de esta impactante demostración:

La máquina con apariencia de motocicleta y propulsores de hélice se levantó entre 1 y 2 metros del piso, y flotó en una zona cercada durante cuatro minutos. Tomohiro Fukuzawa, quien dirige el proyecto de SkyDrive, dijo que espera que “el auto volador” pueda convertirse en un producto real para el 2023, pero reconoció que la seguridad era crítica. “

“De los más de 100 proyectos de autos voladores del mundo, sólo un puñado ha sido exitosos con una persona a bordo”, aseguró Fukuzawa en diálogo con The Associated Press.