La Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Cholila convoca a asamblea extraordinaria

Se realizará el 14 de mayo y analizará la posible venta de un camión autobomba del cuartel



La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cholila convocó a sus socios a participar de una asamblea extraordinaria que se llevará a cabo el próximo 14 de mayo de 2026 a las 17:30 horas, en la sede de la institución ubicada en la intersección de las calles Río Carrenleufú y Los Maitenes.

Según se informó oficialmente, el encuentro tendrá como eje principal el tratamiento de la posible venta de un vehículo perteneciente al cuartel. Se trata de un camión autobomba marca MAN, modelo 11.168HA, año 1979, con tracción 4×4, cuyo estado y continuidad operativa serán evaluados por los asociados.

Además, durante la asamblea se procederá a la elección de dos asambleístas que tendrán la responsabilidad de firmar el acta junto al presidente y la secretaria de la institución.

Desde la comisión directiva indicaron que la convocatoria se enmarca en lo establecido por el estatuto social vigente. En ese sentido, se aclaró que, de no alcanzarse el quórum a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente luego de una tolerancia de 30 minutos con el número de socios presentes.

La reunión se presenta como una instancia clave para la toma de decisiones vinculadas al funcionamiento y los recursos del cuartel, en un contexto donde el equipamiento resulta fundamental para garantizar la respuesta ante emergencias en la localidad.