Encuentro provincial de la Fuerza del Trabajo en Trelew

El espacio que conduce Alfredo Beliz reúne a la militancia en Trelew y busca consolidar un proyecto de cara a 2027.



La ciudad de Trelew será escenario este sábado 25 de abril del Primer Encuentro Provincial Político de la Fuerza del Trabajo, una jornada que reunirá a militantes, dirigentes y referentes de distintos puntos de Chubut con el objetivo de consolidar el espacio y proyectar su crecimiento político, bajo la conducción del dirigente Alfredo Beliz.

La actividad comenzará a las 10 horas en el Salón San David, ubicado sobre calle San Martín, y estará orientada a generar un ámbito de participación, debate y construcción colectiva. El encuentro convocará especialmente a quienes acompañaron a Beliz en las últimas elecciones legislativas, con la intención de fortalecer la organización interna y definir líneas de acción comunes.

Uno de los ejes centrales de la jornada será el análisis de la coyuntura económica y social de la provincia. Para ello, está prevista la exposición de un economista invitado, quien abordará variables clave como el empleo, la producción, el poder adquisitivo y el rol del Estado en el desarrollo de Chubut, aportando herramientas para enriquecer el debate político dentro del espacio.

Además, durante el encuentro se trabajará sobre la agenda territorial de la Fuerza del Trabajo, que incluye recorridas por distintas localidades y comunas rurales. La iniciativa apunta a fortalecer la presencia del espacio en toda la provincia, promover el contacto directo con la comunidad y elaborar propuestas acordes a las necesidades de cada región.

El cierre de la jornada estará a cargo del propio Alfredo Beliz, quien realizará una síntesis de los temas abordados y delineará los principales lineamientos políticos de cara al 2027, convocando a la unidad y al compromiso de la militancia para afrontar los desafíos futuros.