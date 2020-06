La determinante decisión del Chino Leunis para poder estar más presente en la vida de su hija

El conductor admitió que tiene una «relación de mucha complicidad» con su hija y que es un padre que está presente a pesar de sus obligaciones laborales.

El Chino Leunis participó este sábado del programa PH: Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff, y reveló la importante decisión que tuvo que tomar para poder compartir más tiempo con su hija durante su crecimiento.

«En la época en que hacía radio y tele al mismo tiempo, me iba de mi casa muy temprano y regresaba muy tarde. Después de un año con ese ritmo, sentí que tenía que dejar algo porque me estaba perdiendo cosas de la vida de mi hija que no vuelven nunca más», indicó el conductor en relación a su decisión de abandonar el programa radial que encabezaba en ese momento en FM La 100, radio en la que trabajó durante 10 años.

Al no poder verla durante la semana, confesó lo que hacía para que ella supiera que estaba presente: «Cuando la iba a ver y ella estaba dormida, le hacía un nudito en la sábana para que se entere de que había estado ahí mirándola, porque no la quería despertar a la noche y al otro día me iba muy temprano a la mañana, antes de que se levante».

«Los fines de semana estaba en casa siempre, no es que no estaba nunca», aclaró, y agregó: «No me arrepiento de lo que hice, porque forjó quien soy hoy. Soy una persona que hace las cosas de corazón. Cuando algo me hace ruido en la panza, lo encaro y cuando deja de hacerlo, lo dejo».

Tras esta difícil etapa, el Chino Leunis admitió que tiene una «relación de mucha complicidad con Delfi» y sostuvo que es un padre que está presente.