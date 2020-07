La esposa de Will Smith ¿tuvo un amante durante años y el actor lo aprobaba?

En una entrevista con el programa The Breakfast Club, el cantante August Alsina confesó una situación que dejó a todos helados. Por su parte, los agentes de los artistas salieton a desmentir sus dichos públicamente

¡Felices los tres! No es un nuevo éxito de Maluma. En esta oportunidad, podría ofrecerse la autoría al cantante August Alsina quien confirmó que tuvo durante varios años una relación amorosa con la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, y que a pesar de ello, el propio actor había aprobado ese romance.

Fue en una entrevista con el programa The Breakfast Club, en donde Alsina confesó una situación que dejó a todos helados y que por estas horas obligó a los agentes de Smith y Pinkett a desmentir sus dichos públicamente. Aunque detrás de esto, habría una cuestión netamente comercial.

El artista de 27 años entró en la vida de los Smith en 2015, gracias al haber entablado una amistad con Jaden, uno de los hijos de la pareja. Y fue de ese modo que pudo conquistar a Pinkett.

Tras el sacudón inicial, Alsina fue por más y aseguró que el affaire no se llevó a cabo a espaldas del protagonista de “Hombres de negro”, sino todo lo contrario: el propio Will había dado el visto bueno.

“Me senté con Will y hablamos sobre las transformaciones que ha ido sufriendo su matrimonio, y cómo se ha ido convirtiendo en una unión de compañeros de vida… y me dio su bendición”, afirmó.

“He perdido dinero, amistades… Y creo que es porque la gente no sabe la verdad, pero no he hecho nada malo”, precisó el joven artista, para dejar en claro que no es ningún «rompe hogares».

Por su parte, y tras las declaraciones de Alsina, los representantes de una de las parejas más queridas de Hollywood salieron a echar por tierra sus dichos y afirmaron: “Absolutamente nada de eso es cierto”.

Sin embargo, esto tendría más que ver con una premisa fundamental para el negocio: limpiar el nombre de Will Smith, quien semanas atrás firmó un contrato con Apple, para la realización de un largometraje que abordará el tema de la esclavitud como eje central.