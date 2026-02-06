La falta de agua afecta a distintos barrios de El Hoyo

El Municipio refuerza el abastecimiento con camiones cisterna.

Desde la Municipalidad de El Hoyo se informó que la localidad atraviesa dificultades en el suministro de agua, situación que afecta especialmente a algunos barrios donde la presión de la red resulta insuficiente. Ante este escenario, se activó un esquema de asistencia para garantizar el acceso al recurso mientras persista la contingencia.

Según se indicó oficialmente, el Municipio, en coordinación con la Dirección General de Servicios Públicos y las juntas vecinales, continúa con el abastecimiento de reservorios mediante camiones cisterna, priorizando los sectores más comprometidos por el alto consumo y la baja presión en la red.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que estas acciones forman parte de un trabajo integral orientado a sostener el suministro y mejorar el servicio en toda la localidad, mientras se desarrollan medidas complementarias para optimizar el sistema.

Por último, se informó que los vecinos que necesiten solicitar el servicio o realizar consultas pueden comunicarse vía WhatsApp al 2944 70-5538, número de atención al vecino dispuesto por la Municipalidad de El Hoyo.