Persecución y ataques a policías durante un control vial en El Maitén

Un operativo de tránsito terminó con cuatro demorados, un arma blanca secuestrada y un juicio rápido tras los incidentes.

Un control policial de rutina en El Maitén derivó en una tensa situación con persecución, alcoholemia positiva y agresiones a efectivos de la Policía del Chubut, en un hecho ocurrido durante la madrugada del 7 de febrero, sobre la Ruta Provincial N°1.

De acuerdo a la información oficial, el personal policial advirtió un Renault Clío rojo que, al notar el control, se dio a la fuga. Tras ser interceptado a pocos metros, se constató que el conductor no tenía licencia de conducir y que el test de alcoholemia arrojó 1,16 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se dispuso el secuestro del vehículo.

La situación escaló cuando los ocupantes del rodado intentaron impedir el procedimiento. Dos hombres agredieron físicamente a efectivos y debieron ser reducidos. En paralelo, una mujer extrajo un arma blanca de unos 45 centímetros e intentó atacar a una empleada policial de la sección Canes. La agente logró desarmarla y, con apoyo de otra uniformada, reducir y esposar a ambas mujeres.

En total fueron cuatro las personas demoradas, entre ellas una menor de edad, que posteriormente fue entregada a su madre con intervención de la Asesoría de Familia. Los adultos quedaron imputados por resistencia a la autoridad.

La Fiscalía de Lago Puelo solicitó una audiencia de control de detención, en la que el juez declaró legales las aprehensiones y aplicó el instituto de juicio rápido. Como parte del acuerdo, los imputados deberán realizar una donación de 100 mil pesos a los Bomberos Voluntarios de Cholila, ofrecer disculpas públicas a los efectivos agredidos, abstenerse de asistir a la Fiesta del Tren a Vapor y aceptar la destrucción del arma secuestrada.

El vehículo involucrado permanece secuestrado y quedó a disposición del Juzgado de Faltas de El Maitén, mientras que el 23 de febrero se realizará una audiencia para controlar el cumplimiento de las medidas acordadas.