La Iglesia volvió a rechazar el proyecto de aborto legal

Así lo expresaron las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina. “No cuidar todas las vidas sería una falta gravísima del Estado”, aseguraron.

Ante las versiones que indican que el Gobierno se apresta a enviar al Congreso el proyecto de aborto legal, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un comunicado en el que criticó con dureza esta posible decisión del presidente Alberto Fernández. “La situación sanitario lo hace insostenible e inoportuno”, expresaron.

En este sentido, las autoridades clericales aseguraron estar “tristemente” sorprendidas por la noticia y remarcaron que “no cuidar todas las vidas sería una falta gravísima del Estado”.

En la apertura de las sesiones ordinarias, el presidente Alberto Fernández anunció el envío del proyecto de aborto legal para su tratamiento, pero la pandemia retrasó el ingreso de la iniciativa.

En la declaración de dos carillas, los referentes del Episcopado aseguran que el envío del proyecto al Congreso de la Nación “desalienta la búsqueda del encuentro fraterno e imprescindible entre los argentinos”. En este sentido, llamaron a la “prudencia política” en un contexto complejo por la pandemia y la crisis económica.

Para los obispos, “así como la dignidad de la vida y la promoción de los derechos humanos son conceptos centrales en una agenda auténticamente democrática, la situación general de la Salud Pública, planteada por esta dolorosa coyuntura, hace insostenible e inoportuno cualquier intento de presentar y discutir una ley de estas características”.

En duros términos indicaron que “no hay lugar para pensar en proyectos legislativos que contradigan el discurso que dice cuidar a todos los argentinos como prioridad”.

El Presidente Alberto Fernández tendría decidido enviar al Congreso el proyecto de aborto legal en las próximas semanas para que sea discutido de manera remota. De esta forma retomaría la agenda que en la Casa Rosada catalogan de “pospandemia”, pese a que aún rige el aislamiento social y obligatorio. Diversos sectores dentro del Gobierno impulsan la iniciativa y entienden que ya es momento de que la discusión tenga lugar en el recinto.

Si esto ocurre, es probable que la iniciativa sea girada a las comisiones de Salud que preside Pablo Yedlin; Legislación Penal, a cargo de Carolina Gaillard y Mujeres y Diversidades que preside Mónica Macha. Estos legisladores pertenecen al Frente de Todos.

El documento, que lleva la firma de Monseñor Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Cardenal Mario Poli, Arzobispo de Buenos Aires; Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y Monseñor Carlos Malfa, obispo de Chascomús, habla de un “humillante aumento en la cantidad de hogares cada vez más pobres” y expresa su preocupación por los jóvenes que abandonaron la escuela en pandemia.

Iglesias Evangélicas: “No es tiempo de discutir el aborto, estamos en medio de una pandemia”

Para la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), la pandemia no ha pasado. “Estamos en cifras cercanas al millón de casos de Covid-19. Los sistemas sanitarios están colapsados en diferentes lugares del país, y con récord de muertes diarias, escalando a los primeros lugares del mundo. Sin importar esta situación, las presiones de los grupos pro aborto y la decisión del Gobierno de impulsar la Ley, a pesar de que hace dos años el mismo Congreso de la Nación la rechazó por amplia mayoría, hace que nuevamente estemos frente a una discusión que solamente produce grietas en el país”.

“No se tiene en cuenta la irrazonabilidad de la medida, ni el inoportuno momento que estamos viviendo como sociedad. Sino que se pretende imponer el punto de vista de unos, por encima de los otros. Si la salud y la vida de la gente está por sobre la economía, también debe estarlo por encima de las ideologías que pretenden superponer sus propios intereses por la misma gente. Cuidar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en todos sus aspectos, es un mensaje y un mandato. No solamente desde nuestras leyes y nuestra Constitución, sino desde el mismo sentido común y desde la propia naturaleza que lleva a la preservación de la raza humana, siendo el derecho a nacer un derecho humano inalienable”.

“El debate de este tema tan trascendente para los argentinos, sin duda, provocará manifestaciones de todas las maneras posibles. Por un lado, de los que defendemos las dos vidas, para hacer oír a los que no tienen voz: los niños y niñas por nacer. Por el otro, también de aquellos que opinan lo contrario. La calle es el único ámbito público donde la gente puede expresar su voz ante la sordera de una clase política que no entiende el momento crítico que estamos atravesando. La responsabilidad está en aquellos que toman las decisiones políticas, nunca en el pueblo. La historia juzgará las decisiones, rogamos a Dios que sean las correctas. No es el tiempo de discutir el aborto, estamos en medio de una pandemia”.

“Hemos celebrado el domingo el Día de la Madre en nuestro país, levantando bien alto el honor y valor de quienes son portadoras de vida en su seno. Redoblando el esfuerzo y la acción en favor de aquellas que con valentía deciden dar vida aún en circunstancias adversas. El tiempo que vivimos requiere de nuestro compromiso y responsabilidad, de firmeza en las decisiones y coherencia frente a la complejidad de las situaciones que se presentan. Por ese motivo, desde ACIERA seguiremos orando por las dos vidas junto a las Iglesias Evangélicas que la componen, en todo el país. Realizaremos todos los esfuerzos posibles para que el Gobierno, y el pueblo argentino, no caiga en el error y el descuido de nuestras futuras generaciones”.

Fuente: TN