Las frases más fuertes del descargo de La China Suárez

La actriz subió una carta a las stories en Instagram en donde aseguró que se sintió engañada.



La China Suárez rompió el silencio tras el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara.

Con una larga carta publicada en stories de su cuenta de Instagram, aseguró que se sintió engañada y apuntó contra el futbolista.

LAS FRASES MÁS FUERTES DE SU DESCARGO

«He guardado por mucho tiempo silencio por varias razones, la principal por miedo e inexperiencia. Por no saber cómo nombrar el nivel de mentiras y atrocidades que se dicen para sustentar el minuto a minuto televisivo».

«Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer. Una reputación que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo mi profunda credibilidad que le dí a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos».

«También parece que es más fácil para una mujer pegarme a mi, para descargar. El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados».

«Lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué. (…) Yo no fui quien quien insistió y propició esta situación».

«Asumo mi inexperiencia, falta de entendimiento sobre mucho que seguramente deba aprender de ahora en más. Pero no voy a hacerme cargo por mi y por todas las mujeres que son usadas y juzgadas siempre, de las actitudes de conquistadores seriales que tienen aprendidas estos varones, y que después bien saben esconder».

«Me resulta llamativo que las mujeres no vean que los mismos agravios con los que me describen a mi, son los que una sociedad entera usó (y sigue usando) para referirse a ellas».

«Quienes estén con este lucrando a costa de mi vida personal y mi carrera artística, serán también intimados por la reproducción de información falsa, maliciosa y con fines de reproducir violencia de género mediática hacia mi».

«Soy una mujer que ya no tiene miedo de hacer valer mi derecho a vivir libre de prejuicios. Y ojala esto no sirva solo como un descargo sino también, para reflexionar entre nosotras».