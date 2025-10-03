Legislatura aprobó el convenio para terminar con fondos provinciales 204 viviendas PROCREAR en Trelew

El convenio fue suscripto por el gobernador Torres, el intendente de Trelew, y el presidente del IPV.

El acuerdo habilita que Nación, por medio del Banco Hipotecario, transfiera al organismo provincial los contratos de obra existentes, paso administrativo que permite retomar trabajos y establecer un cronograma de terminación.

Durante el debate, la diputada María Andrea Aguilera (Despierta Chubut) sostuvo que la Provincia asume la conducción de una obra detenida y subrayó que la decisión “ordena la escena jurídica en un contexto nacional complejo”. “La Provincia salió a buscar la solución y se hace cargo para que las viviendas se terminen”, afirmó.

Aguilera repasó el derrotero del programa: recordó que PROCREAR nació en 2012 como Fondo Fiduciario y que en noviembre de 2024 se dispuso su disolución, con la cartera de Economía a cargo de liquidaciones y contratos. En septiembre de este año se firmó un contrato de mandato con el Banco Hipotecario para operativizar la continuidad de las obras.

Desde la oposición, Juan Pais (Arriba Chubut) valoró la continuidad de las viviendas y celebró que se avance hacia la entrega a familias adjudicatarias. Emanuel Coliñir señaló que había solicitado la reactivación al inicio de la actual gestión y cuestionó la parálisis nacional. “Son 204 soluciones habitacionales que la ciudad necesita”, remarcó.

El único legislador que no acompañó fue Santiago Vasconcelos (Frente de Izquierda), quien optó por la abstención. El resto de los presentes respaldó el acuerdo, lo que permitió su sanción por amplia mayoría y el traslado de las actuaciones al IPV para la continuidad de tareas en territorio.

El expediente indica que las viviendas presentan un avance cercano al 80%, por lo que la intervención provincial buscará destrabar certificaciones y recomponer frentes de obra hasta su finalización. El objetivo es regularizar contratos, asegurar provisión de materiales y coordinar con el municipio los servicios y accesos pendientes.

La Legislatura también convocó a una sesión especial para el miércoles 26 de noviembre, a las 10, a fin de que los senadores por Chubut Carlos Linares, Edith Terenzi y Andrea Cristina expongan sobre su desempeño en la Cámara Alta. La moción fue presentada por Daniel Hollmann (Despierta Chubut) y aprobada en el inicio del plenario.

Con la aprobación del convenio, el Gobierno Provincial queda habilitado a culminar la obra a través del IPV, mientras que Nación cede la documentación contractual necesaria para completar el proceso en Trelew. La expectativa oficial es acelerar plazos y entregar las unidades a las familias inscriptas, una vez cumplidas las etapas técnicas y administrativas.