Condena por abuso sexual en Epuyén

El fiscal jefe Carlos Díaz Mayer, brindó detalles sobre la sentencia por un hecho ocurrido en 2021 en Epuyén.



En la Fiscalía de Lago Puelo, el fiscal jefe Carlos Díaz Mayer informó que un tribunal dictó sentencia en una causa por abuso sexual con víctima menor de edad.

“Ese es un caso que llevó a juicio la doctora Varga Nuevo, la fiscal Débora Varga Nuevo, la semana pasada le presentó el caso al doctor Martín O’Connor, juez penal de Esquel, y hoy dictó la sentencia al juez penal, lo condenó a 3 años de prisión efectiva, de cumplimiento efectivo”, afirmó el fiscal Díaz Mayer.

El hecho ocurrió en 2021 en la localidad de Epuyén. Según indicó el fiscal, la investigación se extendió debido a que el imputado había estado en rebeldía en varias ocasiones hasta ser detenido por otro hecho grave.

Situación procesal

“Todavía no está firme, cuando quede firme va a ser efectivo cumplimiento, y bueno, ya está presa así que bueno, le van a quedar 3 años más para cumplir de acuerdo a esta pena”, explicó Díaz Mayer.

La sentencia contempla la posibilidad de unificación de condenas, lo que podría modificar la extensión final del cumplimiento.

Protección de la víctima

El fiscal aclaró que no se darán a conocer las identidades para resguardar a la víctima: “No podemos dar los nombres, porque si decimos quién es o decimos quién es el imputado van a poder saber en el vecino, en los vecinos, en el colegio, quien sea, quién es la víctima, entonces tenemos que cubrir, cuidar y dejar indemnes a la víctima más allá del mal momento que ha sufrido”, concluyó Díaz Mayer.