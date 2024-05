Los recortes del Gobierno dejan sin tratamiento a un joven con una enfermedad poco frecuente

Su madre se encuentra desesperada por la falta de respuestas a pesar de haber conseguido una medida cautelar.

Estela Coronel, madre de un joven con una enfermedad poco frecuente, expresó públicamente su desesperación después de que su hijo se quedara sin el medicamento vital debido a los recortes impuestos por el Gobierno. En una entrevista en el programa “Todo en Off” por radio Splendid AM990, conducido por Ramón Indart, Coronel describió la angustiante situación que enfrenta su familia: «Ya no sé qué más hacer».

Durante la entrevista, Coronel explicó que la enfermedad de su hijo, comparable a una leucemia en grado cuatro, no tiene cura pero requiere un tratamiento continuo. «Recibe tres infusiones intravenosas cada 15 días. Cada frasco cuesta 7000 dólares, es decir, necesitamos seis al mes». A pesar de haber conseguido una medida cautelar, denunció que el amparo no se está cumpliendo: «Más no podemos hacer. Conseguimos una cautelar, pero no están cumpliendo con el amparo».

Coronel relató que la última vez que su hijo recibió la medicación fue a fines de enero, y desde entonces han tenido que pedir prestada al hospital de Clínicas. «Ganamos un amparo el 26 de abril, pero no se está respetando porque Pablo ya se quedó sin medicación. Otra vez pedimos prestada, ahora este lunes tiene que volver a hacer su tratamiento, y bueno, el Ministerio sigue sin las respuestas».

La madre explicó que la enfermedad fue diagnosticada en diciembre de 2022, y el medicamento se solicitó en enero. Aunque inicialmente no tuvieron problemas para obtenerlo, la situación cambió radicalmente: “Desde la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) le entregaron la medicación, pero ahora llamamos a DADSE y siempre responden que llame dentro de 15 días”.

Coronel destacó la gravedad de la situación, señalando que sin la medicación su hijo se debilita significativamente. «La última vez, entre que conseguimos lo que le prestaron, la recibió a los 21 días, su hemólisis de 270 pasó a 580 en una semana». Además, subrayó que su hijo ya sufrió una trombosis cerebral y los médicos temen que la falta de medicación pueda tener consecuencias aún más graves.

La madre concluyó con un pedido desesperado: «Solo tienen que darle el medicamento y no la plata. En el medio hay un montón de pasos que cumplir». Su hijo, Pablo, arrastra los pies al caminar debido a la gran debilidad que padece. «Los médicos no quieren que esté sin medicación», resaltó, pidiendo una solución urgente a las autoridades.