Lotería del Chubut entregó $25 millones en premios y aportes sociales en la cordillera

El acto fue encabezado por el presidente de Lotería, Ramiro Ibarra.



Siguiendo las políticas del gobernador Ignacio Torres, la Lotería del Chubut, a través del IAS, entregó este martes en Esquel más de $25 millones en premios del Telebingo Chubutense y diversos bienes de acción social a instituciones de la Cordillera.

El acto fue encabezado por el presidente de Lotería, Ramiro Ibarra, junto al gerente general, Daniel Cambón Rubi; el titular de Chubut Deportes, Milton Reyes; agencieros y los intendentes de Esquel, Matías Taccetta, y Cholila, Silvio Boudargham.

Premios a apostadores

Cinco apostadores del Telebingo Chubutense recibieron sus premios por: $15 millones, $5 millones, $3 millones, $2 millones y $1,5 millones: “Esquel y la Cordillera vienen con suerte”, destacó Ibarra, subrayando el crecimiento de ventas y el trabajo de agencieros y de la Delegación Regional del IAS.

Bienes para instituciones

Además de los premios a ganadores, se entregaron elementos a:

Municipalidad de Esquel (material deportivo para escuelas municipales y clubes).

Municipalidad de Cholila (un lavarropa industrial para el Gimnasio Municipal, equipos informáticos y herramientas).

Una escuela de Gualjaina, la Cooperadora Policial y un club de rugby de la región.

El intendente Boudargham agradeció al IAS y al Gobernador por los aportes, mientras que Taccetta remarcó que los elementos deportivos “mejoran la calidad de vida” de niños, niñas y jóvenes.

El próximo Telebingo Chubutense será el 1 de noviembre desde 28 de Julio, en el marco de la Fiesta del Novillito, con importantes premios en juego.