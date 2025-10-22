El Hospital de Epuyén pidió responsabilidad en el uso de redes sociales para canalizar reclamos

A través de un comunicado oficial, la institución instó a la comunidad a utilizar los canales formales para expresar quejas o sugerencias.

El Hospital Rural de Epuyén emitió un comunicado oficial en el que reafirma su compromiso con la salud y el bienestar de la comunidad, y al mismo tiempo advierte sobre la creciente problemática del uso de redes sociales para visibilizar quejas o conflictos relacionados con la atención sanitaria.

Desde la institución señalaron que, si bien reconocen el valor de las redes como espacio de expresión, estas no constituyen el medio adecuado ni más efectivo para resolver un problema de atención en salud. En ese sentido, destacaron que la difusión de reclamos o críticas en entornos públicos puede tener consecuencias negativas directas.

Entre ellas, mencionaron que fomenta la violencia contra los trabajadores de la salud al exponerlos a agresiones verbales o amenazas, impide la resolución efectiva de los problemas al no ingresar por los canales oficiales y contribuye a la desinformación de la comunidad cuando la información se comparte de manera fragmentada o fuera de contexto.

El Hospital recordó que existen mecanismos institucionales para la presentación de quejas o sugerencias, como el Libro de Quejas y Sugerencias disponible en el hospital, la posibilidad de realizar reclamos de forma presencial o por nota, además del correo electrónico institucional hospitalruralepuyen@gmail.com

y la línea telefónica 499012.

Finalmente, las autoridades del nosocomio solicitaron “encarecidamente” la colaboración de los vecinos para utilizar los canales formales, resaltando que el objetivo es mantener un clima de respeto y confianza mutua. “Confiamos en que, trabajando juntos, podremos seguir construyendo una comunidad más sana, respetuosa y solidaria”, concluye el comunicado firmado por la Dirección del Hospital y el Consejo Asesor Directivo.