Luis Caputo anunció que el Gobierno retirará el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus

El ministro de Economía y el Gobierno buscan «acelerar los tiempos» para lograr la sanción del resto del proyecto.



El ministro de Economía Luis Caputo señaló en conferencia de prensa que se retirarán todos los artículos que tengan que ver con el achique fiscal de la Ley Ómnibus que se debate en el Congreso.

«Hay disenso en el capítulo económico, los hemos escuchado a todos y compartimos muchos de esos reclamos. Hemos tenido que tomar decisiones incómodas para llegar a déficit cero, pero de ninguna manera queremos que por este capítulo fiscal se demore lo que creemos necesario y urgente», dijo el funcionario.

Y agregó: «En función de esta situación es que hemos decidido retirar el capitulo fiscal de la Ley de Bases para facilitar su aprobación. Esto va a acelerar los tiempos, facilitar a situación de muchos gobernadores».

Caputo sostuvo que «no hubo ninguna pelea con los gobernadores, porque tratan de defender los intereses de sus provincias». «Es una decisión que hemos tomado de manera de acelerar la aprobación de la parte más importante de la ley».

QUÉ ES LO QUE SE RETIRA DE LA LEY ÓMNIBUS

El titular de Hacienda detalló que el paquete fiscal incluye el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria. «Esto es lo que se retiraría. Hay consenso en el Congreso de que el resto del paquete es beneficioso para el país», describió Caputo.

«Lo que es esta reducción de gastos hoy tiene un sentido porque va a resultar. No es una casualidad que Argentina haya tenido problemas en los últimos 100 años. Hoy tenemos el compromiso de no resignarnos para que el esfuerzo valga la pena. La situación va a mejorar, no se sale de esta situación de desmanejo en dos meses».

El ministro expresó: «Evaluaremos nuevas medidas y trataremos de consensuarlas con los gobernados y legisladores en el futuro. Este es un gobierno que escucha, es lo que debemos hacer. A pesar de los gritos en el Congreso los escuchamos. Nosotros coincidimos con esos reclamos. Algunos lo interpretaron como una pelea con gobernadores, no es así. ¿Cómo no voy a entender a un gobernador que quiere defender los intereses de su provincia?».

Mondino confirmó que Infraestructura queda bajo la órbita de Economía

La canciller Diana Mondino confirmó esta tarde que tras la salida de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura, esa cartera pasará a estar bajo la órbita del Ministerio de Economía.

«Necesitamos la coordinación y que la famosa frase, no hay plata, podamos que quede bien claro en todos los casos. Economía absorbe, en la práctica, a Infraestructura. El ministro (Luis) Caputo tendrá más actividad y más responsabilidad», dijo la funcionaria en declaraciones radiales.

Al respecto, Mondino negó que exista «una crisis» en el Gabinete del presidente Javier Milei: «No hay crisis, seguimos trabajando juntos. Es una cuestión de reducción de costos», insistió.

Si bien la canciller vinculó el primer desplazamiento de un ministro de Milei a menos de dos meses de asumir, el más rápido desde el regreso de la democracia, a un tema «presupuestario», la primera razón que había trascendido fue que Ferraro filtró a la prensa dichos del Presidente en una reunión de Gabinete y eso disgustó al líder libertario.

«Los voy a dejar sin un peso», habría sido la polémica frase de Milei sobre los gobernadores, enojado por las dilaciones en tratar la Ley Bases, que generó la salida de Ferraro.

No obstante, también había diferencias en torno a la gestión, sin mencionar que las demoras en acordar con bloques aliados en el Congreso la ley ómnibus fue sumando tensión puertas adentro del oficialismo.

De esta forma, Infraestructura dejará de tener rango de Ministerios y se convertirá en una Secretaría dependiente de Economía en el organigrama de gobierno. Aun no había trascendido quien será el secretario a cargo del área para reemplazar a Ferraro.