Madryn | Jefatura de Policía investiga el manejo de fondos de la Comisaría Cuarta

El jefe de Policía, Miguel Gómez, se refirió a los acontecimientos ocurridos en la Comisaría Cuarta, que derivó en un sumario por el cual se cambió la jefatura de dicha seccional, ahora a cargo del Comisario Cristian Mulero.

Gómez se refirió al tema a través de Radio Patagonia, indicando que “la jefatura de policía se constituyó el día jueves en la comisaría cuarta, producto de que teníamos alguna información que daba indicios a prima facie, de que algo irregular se estaba dando, de modo que nos acercamos a la Comisaría Cuarta muy temprano, lo primero que detectamos que el segundo jefe llegó 8:35, lo segundo que el jefe llegó a las 9 y que lo peor del caso que la oficina que hace los trámites de la 4007 había algo sobre lo que había que echar luz, porque en esa oficina, la 4007 son una trámites arancelados, exposiciones por distintas situaciones”, a la vez que destacó que “todo eso se abona en la dependencia para lo cual el área finanzas, que es la reguladora de todo esto remite mensualmente una serie de talones numerados, que son la constancia del pago, eso es motivo de contralor por parte de la Unidad Regional”, indicando que el control estaba bien.

“Lo que constatamos en la cuarta es que el dinero recaudado, todo ese dinero varía de mes a mes, ha caído sustancialmente en el marco del covid la recaudación, pero estamos hablando de 20 mil pesos, 18 mil peros, que se recauda estimativamente por mes, ese dinero no estaba, pero no estaba porqué la ley dice que se tiene que depositar diariamente en una cuenta que tenemos, ese dinero no estaba, estaba depositado en la cuenta de un particular” destacó Gómez, mientras que aseguró que convocó al jefe de la Unidad Regional “para que haga las actas de constatación pertinentes y secuestra la documental para ver de qué se trata esto”.

UNA CUENTA PARTICULAR

“Hemos visto que el dinero recaudado no iba a las arcas provinciales, iba a la cuenta de un particular que nada tiene que ver con la fuerza” mencionó, como muestra de la grave acusación.

El jefe policial aseguró que le dijeron “que hacían eso para no dejar el dinero en la dependencia”.

Agregó Gómez que “en el día de ayer”, por el lunes, “estamos auditando, lo que se va a hacer ahora con precisión es ver todo ese movimiento de dinero en todos estos meses que han transcurrido, a simple vista nos topamos con esta irregularidad, que es una práctica muy preocupante” y agregó “veremos si corresponde una denuncia panel”.

Gómez cuestionó duramente al comisario mayor Fernando Mora, jefe de la Unidad Regional, “yo hace un mes y medio atrás le acerqué esta inquietud, le expresé esta inquietud, justamente para que observara, para que controlara y pusiera el ojo en esa situación, evidentemente no pasó, al final de esta investigación para establecer si hay responsabilidad o no, las medidas provisorias que pueda tomar la jefatura son en haras de eso, descontaminar el punto”.

MORA NO VALORO LA OBSERVACION DE JEFATURA

“Se separó del cargo al jefe, al segundo y al personal administrativo de la Cuarta, todavía no se ha tomado con ellos ninguna medida administrativa como la disponibilidad” mencionó, en el marco de una auditoria que está en marcha.

Agregó que “para nada debo decir que tengo dudas de que él tenga alguna responsabilidad directa sobre esto” a la vez que mencionó que quizá Mora “no la valoro como debía”.

El jefe de Policía agregó que “hasta este momento en la Unidad Regional no tenemos un reproche directo que hacerle, sí esta falta de observación a ponerle dinámica a establecer esto”.

Fuente: El Chubut