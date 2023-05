Madryn | Martín Ebene el elegido por Sastre

El actual Secretario de Gobierno del Municipio, será el compañero de fórmula para la intendencia.



Finalmente Gustavo Sastre tendrá como compañero de fórmula a Martín Ebene, actual Secretario de Gobierno del Municipio, que viene desempeñando tareas desde la primera gestión de Ricardo Sastre en 2011.

“Es un cuadro técnico impecable, un chico joven, con compromiso y muchísimas ganas de seguir progresando en política. Es una persona de confianza, y no tenemos dudas de que ocupará ese cargo de viceintendente con la mayor de las responsabilidades”, dijo el Intendente.

Más allá del anuncio, Gustavo realizó una suerte de balance de lo que se viene haciendo, y del panorama político que se avecina, ya con la fórmula local y provincial confirmada para el frente “Arriba Chubut”.

“Lo único que tenemos en claro del calendario electoral que se avecina, es que hay que trabajar todos los días en la gestión. Tenemos como ventaja que hemos llevado adelante un gobierno de cara a la gente en cada rincón de la ciudad, por lo que en época de campaña los vecinos van a ver que estuvimos, estamos y vamos a seguir estando. Eso no se modifica”, dijo el Jefe Comunal, que además destacó en la fórmula provincial “el gesto de Ricardo (Sastre) para acompañar a Juan Pablo (Luque) en la Gobernación, que debe servir de ejemplo para que todos podamos estar alineados en un gran frente que nos permita competir de igual a igual con cualquiera. La fórmula que se ha conformado nos va a dar una gran campaña en Chubut, y en caso de salir victoriosos, sabemos que tenemos las herramientas necesarias para impulsar en forma definitiva a nuestra provincia y a cada una de las localidades”.

PARTICIPACIÓN

El Intendente destacó “el compromiso de los partidos que se han sumado a la confección del Frente ‘Arriba Chubut’ para las elecciones del mes de julio. “Es importantísimo que haya tantos partidos comprometidos, es un mensaje de lo que se pretende, de la participación de todos los actores intervinientes, entendiendo que la suma de todas las voluntades, propiciará un equipo de gobierno a la altura. Es lo que necesitamos, gente que se sume con la convicción de ser parte de un proceso de transformación”.

En este caso, en la unión de todos por el armado de un gran frente, contrastó su opinión con la elección que se dio en la localidad de Trelew.

Para el Intendente de Madryn, lo que sucedió allí “fue atípico, hubo muchos candidatos que eran de rama justicialista, que fueron todos por separado a las urnas. Creo que debemos dejar en claro que el mensaje es la unidad, para poder entre todos encontrar las soluciones que buscamos para cada región”.

OBRAS Y GESTIÓN

“La gestión en la ciudad ha sido muy positiva, al margen de asumir y habernos encontrado, entre otras cosas, con una Pandemia y una realidad económica difícil a nivel país. Pero lo afrontamos. Hoy Madryn tiene un nivel de obra en ejecución, que pocas veces hemos visto. Y al margen de aquellas que están ejecutándose a la vista de todos, estamos haciendo otras que son muy importantes. Por ejemplo ahora estamos cambiando toda la cañería original de la ciudad en el casco céntrico. Son obras que no se ven, bajo tierra, pero claves para continuar con el desarrollo de nuestra localidad”, admitió Sastre.

Además, el Intendente señala que “acompañar con obras el crecimiento que tiene Madryn demográficamente, es muy difícil. Pero creo que mi meta en lo personal, es que la ciudad completa pueda tener los servicios básicos. Luego complementaremos con más acciones, pero eso es clave para cada familia”.

FÓRMULA Y CAMPAÑA

Tras la confirmación de que será Martín Ebene quien acompañe al Intendente como candidato a vice para la reelección, Sastre explica que quizás el mayor inconveniente recae en el armado de la lista de concejales: “Ahí tenemos un gran problema, porque hoy hay muchas figuras a la altura de ocupar las bancas del Poder Legislativo, y nos va a quedar chica la lista. La idea es que dentro de ese armado, podamos tener participación de cada uno de los sectores de la ciudad, porque nuestra meta seguirá siendo crecer con el apoyo de todos”.

El Intendente admite que “tendremos tiempo para seguir trabajando en la campaña, y en los vaivenes de estas semanas que suelen ser muy movidas. Pero lo único que tenemos que dejar en claro, es que lo primordial en nuestro caso, es la gestión para los vecinos de Madryn. En esta elección hay dos panoramas claros, y no ameritan discusión. Pero de lo que no tenemos dudas, es de la capacidad de nuestra fórmula. Juan es intendente de Comodoro, y Ricardo fue dos veces intendente de Madryn y es el actual Vicegobernador. Entre ambos, harán cosas importantísimas para la Provincia”.

Y a la hora de referirse a los eventuales rivales a nivel local y provincial, Gustavo expresó decidido que “a mi no me van a escuchar hablar mal de los otros postulantes. No voy a referirme a lo que dice o deja de decir un candidato de otro partido. No me gusta el que viene a hacer campaña, y se basa en lo que hace mal el otro. Porque así es fácil. Nosotros en el Municipio hemos hecho muchas cosas, y sabemos que aún resta por hacer, pero antes que los que hacen campaña defenestrando una gestión, preferimos a los candidatos que se acercan diciendo ‘nosotros tenemos esto para aportar’ o ‘creemos que esto puede serle útil a la ciudad’. Es decir, los que vienen a presentarse ante un electorado, brindando una propuesta concreta. Con ellos podremos discutir lo que sea, siempre y cuando sea para mejorar la calidad de vida de los vecinos. El que quiera venir con rencillas, chicanas o planteos de regionalismos inútiles que no suman para nada, no encontrarán aliados en nosotros”, cerró.