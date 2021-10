Madryn | Sastre valoró la realidad que se está viviendo en la ciudad “estamos volviendo a la normalidad poco a poco”

El Intendente se manifestó al respecto de la nueva realidad que está viviendo la localidad y, aunque reconoció que “todavía falta”, afirmó que “se continuará de la misma manera para cumplir con los objetivos planteados desde el primer día”



Tras la mejora en la situación epidemiológica de Puerto Madryn, se fueron concretando aperturas de distintas actividades y mayor circulación en toda la ciudad. Al respecto, el intendente Gustavo Sastre valoró la realidad que se está viviendo actualmente en la localidad y afirmó que esto le permitió volver a tener un contacto más directo con los vecinos.

El Jefe Comunal se expresó sobre esto y dijo: “Mi impronta siempre fue la misma. Antes de ocupar el cargo en el que me encuentro actualmente, el diálogo y contacto con los madrynenses ya era una constante. La pandemia le puso un freno a esto, pero hoy vivimos una situación diferente y estamos volviendo a la normalidad, poco a poco”.

Mejorando la calidad de vida

En este mismo sentido, Sastre manifestó: “No hay nada más lindo para un funcionario público que un ‘gracias’ y un abrazo de un vecino. Eso demuestra que estamos haciendo cosas que mejoran la calidad de vida de las personas. Sabemos que todavía nos falta y trabajamos, incansablemente, para seguir creciendo todos los días y para acercarnos a la ciudad que todos los madrynenses queremos y nos merecemos. Estamos avanzando en ello, a pesar de los contratiempos que nos generó la pandemia y nos obligó a redireccionar el rumbo más de una vez”.

“Como Intendente, mi obligación y mi deseo es lograr que todas las políticas que implementamos desde el Municipio tengan un impacto positivo en nuestros vecinos, desde el Parque Industrial hasta los barrios de la zona sur y desde el Perón hasta la costa. Somos un Gobierno que siempre está abierto al diálogo y al trabajo conjunto con los distintos sectores porque entendemos que solo entre todos vamos a poder hacer de Puerto Madryn una ciudad más justa y con igualdad de oportunidades”, apuntó.

Estamos más cerca

Además, remarcó: “Nunca dejamos de tener contacto con nuestros vecinos, pero hoy podemos estar más cerca, podemos volver al diálogo directo con los madrynenses. Eso es lo que nos gusta porque así podemos escuchar en primera persona qué siente y qué vive cada uno de ellos. Ya atravesamos los peores momentos de la pandemia y volvemos a protagonizar recorridas por los distintos barrios y nos encontramos con gente que nos acompaña”.

“Nunca van a encontrar en mí un funcionario de escritorio que no sale a la calle y dialoga con los vecinos. Yo soy un ciudadano más, con una responsabilidad distinta, pero no me olvido de que soy un par de todos los madrynenses y que hoy tengo la obligación de estar a cargo de la Intendencia y con el objetivo de alcanzar la ciudad que todos queremos”, concluyó.