Chubut | Massoni: “No tengo problemas en pararme de manos con Cristina Kirchner y con Macri”

El Ministro de Seguridad dijo «soy el único candidato al senado que no tiene problema de pelear por los derechos y beneficios para la provincia del Chubut».



El Ministro de Seguridad y candidato a Senador Nacional por Chubut, Federico Massoni, comentó que se tomará licencia para hacer campaña de cara a las elecciones generales.

«Nosotros no teníamos PASO. No hicimos campaña. Nosotros teníamos que cumplir con un porcentaje para ser candidatos. Ahora vamos a hacer campaña y me voy a avocar 100% a ella. La ciudadanía es la que tiene el derecho y nosotros la obligación de plantear debates de temas. El problema que tenemos de trabajo, habitacional, los distintos problemas que van afectando al ciudadano», expresó Massoni.

Sobre el resto de los candidatos indicó: «Torres actualmente es legislador y se está candidateando para otra cámara, pero ¿qué hizo hasta ahora como legislador nacional? Yo tengo mi respuesta y se ofendieron porque los tildé de vagos. ¿Qué hizo cuando estuvo a cargo del Plan Patagonia con Macri? nada. Cuando era funcionario del PAMI llevó un cheque al Hospital de Comodoro para comprar un resonador que lo tuvo que comprar la provincia porque ellos no habían cumplido».

«¿Qué hizo Linares siendo intendente de la ciudad más importante de Chubut? Después de una emergencia climática, qué hizo con posterioridad teniendo más de 4.000 millones de pesos y diciendo que es peronista. Díganle a un comodorense que se está pronosticando una emergencia climática para la semana que viene a ver si están tranquilos o se les queda el corazón en la boca», agregó.

En cuanto a su figura, Massoni analizó: «Yo hace tres años estoy a cargo de la seguridad y la gente puede ir y mirar qué hice. Si realmente soy coherente con lo que digo y si lo hago o no lo hago. Yo soy coherente, puedo gustar o no gustar, pero no pueden decir que no trabajo. Estoy las 24 horas pendiente de ver cómo hago un Chubut más seguro. Soy el único candidato al senado que no tiene problema de pelear por derechos y beneficios para la provincia del Chubut, parándome de manos con Cristina Kirchner, con Macri. No tengo ningún problema, porque lo demuestro todos los días».

Sobre la relación con los vecinos, respondió: «Camino por todos lados. En una época donde en ninguna parte del país el que está en política puede caminar. Yo no le tengo miedo al vecino, trabajo para el vecino. Hay gente que me quiere y gente que no porque no le gustan mis ideas o mis formas, pero hasta el que no me quiere hace un reconocimiento de que estoy todos los días trabajando para intentar dar lo mejor. En todas las localidades los vecinos conversan conmigo, me piden fotos. Hay una empatía y una relación con el vecino que me despierta orgullo».

«Tengo uno de los ministerios más difíciles, no es muy popular y yo no soy un tipo muy popular porque no hago excepciones. Le he secuestrado el auto y me he llevado detenidos a amigos míos y no entienden nada. La excepción es el primer paso de la corrupción y no es el camino», agregó.

«Vamos a estar muy bien. La ciudadanía sabe que voy a pelear realmente y voy a seguir estando en Chubut. Yo soy nacido en Chubut, vivo en Chubut. Vacaciono en invierno en Esquel y en verano en Puerto Pirámides. Amo Chubut, me despierta orgullo ser chubutense y la gente sabe que los que mejor los puede representar es la fórmula que estamos presentando nosotros».

Por último, Massoni consideró: «Yo creo en la gente nueva. No creo en la política de Linares, ¿cuánto tiempo más va a estar?, ¿cuándo le va a dar posibilidad al verdadero peronismo. ¿Cuánto tiempo más va a estar presentándose en candidaturas cuando tienen gente extraordinaria? Yo no soy la renovación, Torres tampoco. Torres es la vieja política en un frasco nuevo, no es la renovación. Yo tampoco, pero voy a ser la punta de lanza para la renovación. Mi equipo es toda gente nueva y son los que nos tienen que representar, la gente que tiene que quedar».