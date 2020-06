Madryn | Solicitan colaboración para un nene que se quemó

Noah tiene tres años, tuvo un accidente doméstico y se quemó. Su madre, Johana, relató en un principio que “estaba jugando cerca de la estufa, la remera se prendió fuego y le afectó toda su espalda, estamos internados a la espera de una cirugía, necesito que recen a lo que ustedes crean y que mi pequeño se pueda quedar en Madryn y podamos volver a casa”.

En la actualidad tienen problemas con la obra social y necesitan colaboración.

“Acaba de venir el auditor de la obra social, que en Comodoro no nos quieren recibir, que no sé qué materiales les faltan, y que nos van a mandar a Buenos Aires pero tenemos que esperar, necesito que me ayuden la obra social no nos está ayudando; tenemos todo al día cumplimos con todo y no nos están ayudando” relató Johana en un video en vivo en redes sociales.

“Acaba de llegar el auditor de Ospe, la obra social de Petroleros, y nos dice que no pueden mandarnos a Comodoro porque les faltan los trajes de Covid y obviamente le planteo que ellos como obra social se tienen que hacer cargo de eso y me dijeron que no, que nos van a mandar a Buenos Aires, que en Buenos Aires está la Fase 1, que tenemos que ir allá y que solamente puede viajar uno. Tienen un abanico de hospitales de Quemados pero ellos me quieren mandar a Buenos Aires. Necesito que me ayuden a compartir.

Quería contarles que de parte del Hospital nos están ayudando un montón que ya no pueden ponerle más calmantes, ayer le pusieron dos veces morfina, le pica mucho el cuerpo. Necesito que me ayuden” rogó entre llantos Johana Guener. Para quienes deseen colaborar: Banco Galicia. DU: 35382664/ CTA: 4028976-0 256-8 / CBU: 0070256230004028976081 / Cuil: 20353826647 Alias: Miga.Lisboa.Canal

Fuente: Diario El Chubut