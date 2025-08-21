Maite Guzmán llevó su voz campera al Jardín 420 de El Maitén

La joven artista de Aldea Escolar compartió canciones y juegos con los niños en una jornada solidaria organizada por la Cooperadora del Jardín.

Una las voces jóvenes que recorre los escenarios de la provincia, Maite Guzmán, visitó el Jardín de Infantes N° 420 de El Maitén junto a sus músicos. La cantante, oriunda de Aldea Escolar – Trevelin, se caracteriza por llevar a los escenarios la cultura campera y la música de los pueblos, vestida con pilchas gauchas que revalorizan la identidad regional.

En esta ocasión, la artista fue convocada por la Cooperadora Escolar para participar de una actividad solidaria en beneficio de la institución. Durante la jornada, Guzmán interpretó algunos de sus temas junto a los niños, compartió anécdotas de su carrera y habló sobre el camino recorrido desde sus inicios en 2022.

Alfredo, manager de la banda, destacó: “La presencia en El Maitén fue para cantar en una peña a beneficio de esta institución, no dudamos un segundo en dar una mano a niños o a personas que organizan eventos cuando hay alguna causa solidaria. Hay mucha gente con problemas de salud que hacen eventos a beneficio y ahí estamos”.

La visita de la cantante fue celebrada por docentes, familias y miembros de la Cooperadora, quienes agradecieron la calidez y cercanía con la que Maite y sus músicos se brindaron a la comunidad educativa.