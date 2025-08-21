Trelew tiene un nuevo millonario: un apostador ganó más de $1.500 millones en el Quini 6

El premio salió en una agencia de la ciudad y es la primera vez que entrega una cifra histórica de esta magnitud. El agenciero espera que el ganador sea uno de sus clientes habituales

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche, un feliz apostador se hizo acreedor al premio con seis aciertos en el «Tradicional» adjudicándose $1.514.811.387,60 con una apuesta realizada en la ciudad de Trelew. El agenciero Raúl González habló conJornada Radioa minutos de abrir su agencia este jueves.

«Estoy muy contento por el trelewese que va a estar muy feliz con este premio, nos enteramos por redes sociales y estamos esperando saber quién es. Los Quini se comienzan a vender a partir del lunes, así que pudo ser vendido cualquiera de los días siguientes». El ganador o ganadora se pueden acercar a esta agencia o directamente a casa central, en Lotería de la Provincia.

Es la primera vez que sale en su agencia un premio de estas características, y reconoció no saber qué porcentaje de la cifra le corresponde. Lo único que espera es que «sea uno de mis clientes habituales, puede ser un jubiladoque asiste al Prosate o los trabajadores de los sanatorios que tenemos cerca, los clientes son constantes».

Desde el Instituto de Asistencia Social -Lotería del Chubut-, celebraron la noticia y felicitaron al nuevo ganador o ganadora. En ese marco, el presidente del organismo provincial, Ramiro Ibarra, destacó que “Chubut siga recibiendo grandes premios es un gran orgullo, porque demuestra la confianza de nuestros apostadores y la importancia de que el juego oficial vuelva siempre en beneficios a la comunidad”.

Con este nuevo premio, la ciudad de Trelew se suma al mapa de localidades chubutenses que en los últimos años han tenido la fortuna de albergar a ganadores millonarios del Quini 6, consolidando a la provincia como protagonista en los grandes sorteos nacionales.