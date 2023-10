Marcela Tinayre publicó una foto en sus redes y se arrepintió

Esta vez las redes sociales le jugaron una mala pasada a la famosa conductora que publicó una foto fuera de contexto y tuvo que salir a dar explicaciones



Este lunes Marcela Tinayre publicó en sus redes una foto fuera de contexto que se volvió viral y tuvo que salir a aclarar que se trató de un error.

“¿La subió sabiendo lo que hacía o se la habrá querido mandar a alguien y la subió por error a sus historias?”, preguntó Pochi de gossipeame intentando investigar que fue exactamente lo que sucedió

La conductora de Polémica en el Bar generó confusión entre los usuarios y aclaró: “Jajajajaja, me la pasó un amigo. Me equivoqué. Es un amigo que me lo mandó, la sacó en un restaurante. Ni me di cuenta. Era para una amiga”