Marchesín fulminó a Pablo Miglore: “Comerse un gol fue lo que hizo él contra Fluminense”

La controversial respuesta del actual arquero de Boca fue por la crítica del ex guardameta por su actuación en golazo de Mastantuono en el Superclásico.



El arquero de Boca Agustín Marchesín le respondió sin filtro al ex guardameta Pablo Miglore luego de que este lo responsabilizara por el golazo de Franco Mastantuono en la victoria por 2-1 de River en el Superclásico del Torneo Apertura.

«Es toda de él. Preguntáselo al arquero. Automáticamente uno se da cuenta cuándo podría haber hecho algo más. Aunque la pelota entre al ángulo, vos te tenés que tirar igual. No le daba el sol en la cara, no tiene esa excusa. Tranquilamente la podía sacar», había declarado el ex guardavallas de Racing y San Lorenzo sobre el tanto de tiro libre de la joya del “Millo”, que abrió el marcador en el Monumental.

Ante esto, Marchesín no se guardó nada y de manera picante respondió a las duras críticas en declaraciones radiales. «No comparto que me como el gol. Comerse un gol es lo de él contra Fluminense. Que te pase por abajo o te rebota y se te mete. Hablar entre colegas nunca lo haría. Después hay goles que podés hacer algo más», señaló.

En las semifinales de la Copa Libertadores 2008, Thiago Neves, ex volante ofensivo brasileño, sacó un potente remate de volea desde el borde del área, que terminó por vencer las manos de Miglore y marcó el empate tras su floja respuesta.

Por otro lado, se refirió a la polémica que se generó en la tanda de penales en el duelo entre Boca y Alianza Lima por la Fase 2 del repechaje del torneo más importante del continente, luego de que Marchesín haya salido justo antes de la definición desde los doce pasos para darle lugar a Leandro Brey.

“Es una tontería que yo no quise estar en la definición de penales contra Alianza Lima. El arquero siempre sueña con llegar a esa instancia. Es la gloria máxima. Son decisiones que se toman que uno tiene que respetar», aseveró.

Por último, el oriundo de San Cayetano palpitó el cruce del próximo sábado desde las 21:00 ante Lanús, válido por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, que se llevará a cabo en “La Bombonera”.

«Estamos preparados para lo que viene. Tenemos 4 finales y vamos a ir por todo para ganar el campeonato. Es lo que significa Boca. Estamos con mucha ilusión», concluyó.