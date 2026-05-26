Se confirmó la lesión que sufrió Messi a pocos días del Mundial

Inter Miami informó el diagnóstico del capitán argentino, que había pedido el cambio por una molestia muscular en la victoria ante Philadelphia Union.

Lionel Messi sufrió una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, según informó Inter Miami luego de los estudios médicos que le realizaron al capitán argentino.

El diagnóstico se conoció este en la tarde de este lunes, después de que el rosarino encendiera las alarmas al pedir el cambio durante el triunfo de su equipo por 6-4 ante Philadelphia Union, en un partido correspondiente a la MLS.

La molestia apareció en la parte posterior de la pierna izquierda y obligó a Messi a retirarse antes del final del encuentro, situación que generó preocupación inmediata en la Selección argentina a pocos días del comienzo del Mundial 2026.

De acuerdo con el comunicado del club estadounidense, los tiempos para su regreso a la actividad dependerán de su evolución clínica y funcional, por lo que no se estableció una fecha concreta para que vuelva a jugar.

De todos modos, el primer parte llevó cierta tranquilidad al cuerpo técnico argentino, ya que no se informó una lesión muscular de mayor gravedad. La expectativa está puesta en su evolución durante los próximos días, mientras el equipo de Lionel Scaloni comienza a preparar el debut mundialista ante Argelia.

La Selección argentina espera contar con Messi en la concentración que realizará en Estados Unidos, donde afrontará la etapa final de preparación antes de defender el título conseguido en Qatar 2022.