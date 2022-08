Mauro Icardi rechazó una oferta millonaria porque a Wanda Nara no le gustó el país

La empresaria no quiere dejar su lujosa vida en París a cualquier costo y le busca nuevas alternativas al delantero que no será tenido en cuenta en el PSG.

Luego de no ser tenido en cuenta en el PSG, Mauro Icardi busca nuevos rumbos para relanzar su carrera futbolística a pesar que los grandes clubes no lo tienen en cuenta.

En este sentido, el próximo destino podría estar en Turquía, aunque no será tan simple la negociación. En las últimas horas, apareció una oferta del Galatasaray y Wanda Nara tomó una decisión al respecto.

Según medios especializados, el PSG puso las cartas sobre la mesa, pero el futbolista rechazó la propuesta por recomendación de la empresaria ya que no le gustó el país y su cultura.

De esta forma, tanto Mauro Icardi como Wanda Nara no habrían aceptado la oferta que no supera los 10 millones de euros anuales.

La mediática no no estaría convencida de mudarse a Turquía y dejar atrás su vida parisina pero podría negociar con el Fenerbahçe como última opción para que Icardi no quede colgado 6 meses.