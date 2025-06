Medio Oriente: Israel lanzó ataque preventivo con misiles sobre Irán y temen represalias

Fuertes explosiones en Teherán marcan un aumento en las tensiones entre Irán e Israel, que ejecutó un ataque preventivo ante una posible ofensiva iraní.

Fuertes detonaciones sacudieron esta madrugada diversos sectores de Teherán y, casi en simultáneo, el Ministerio de Defensa israelí confirmó haber ejecutado un “ataque preventivo” contra objetivos en Irán ante la presunta inminencia de un lanzamiento masivo de misiles y drones sobre su territorio.

Según los primeros reportes de medios estatales iraníes, alrededor de las 3.30 (hora local) se oyeron estallidos en el centro de la capital, mientras imágenes difundidas en redes mostraban columnas de humo sobre varios barrios. Las autoridades de la República Islámica no ofrecieron aún detalles sobre las causas ni mencionaron víctimas.

Del lado israelí, el ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el “estado de emergencia especial” en todo el país y el Ejército anunció el pase de “actividad plena” a “actividad esencial” dentro del frente interno. En un comunicado, la cartera castrense advirtió que espera “en el futuro inmediato” una ofensiva iraní de gran escala contra población civil israelí.

Horas antes, el comandante de la Guardia Revolucionaria, general Hosein Salamí, había asegurado que Irán está “listo para una guerra en cualquier nivel” y responderá a cualquier agresión. Los intercambios retóricos y los reportes de inteligencia sobre planes israelíes de represalia vienen escalando desde la última semana.

La situación eleva la tensión regional a un nivel inédito desde 2019 y coloca a la comunidad internacional en alerta máxima ante el riesgo de un enfrentamiento directo entre las dos potencias rivales de Medio Oriente.

Israel bombardeó objetivos militares y nucleares en Irán: explosiones y cierre del espacio aéreo en Teherán

Decenas de cazas de la Fuerza Aérea Israelí lanzaron la madrugada del viernes un primer golpe “preventivo” contra instalaciones militares y nucleares de Irán, lo que provocó fuertes explosiones en Teherán y el cierre inmediato del espacio aéreo de ambos países.

Según supo Noticias Argentinas, el ministro de Defensa, Israel Katz, confirmó la ofensiva y advirtió que “se esperan ataques con misiles y drones contra Israel y su población civil”, mientras que el primer ministro Benjamín Netanyahu prometió continuar la operación “los días que sea necesario”. El crudo Brent subió 5 % tras el anuncio.

En la capital iraní se reportaron columnas de humo sobre el barrio occidental de Chitgar, aunque no hay centros nucleares en esa zona. Hasta el momento no se informó de víctimas ni daños confirmados en los complejos de Natanz, Fordow o Arak. La televisión estatal iraní reconoció detonaciones pero no precisó blancos.

Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio aclaró que Estados Unidos “no participa” en la ofensiva y que su prioridad es proteger a sus fuerzas desplegadas en la región. Paralelamente, el Brent trepó a más de 5 % y los mercados operaron con alta volatilidad ante el riesgo de escalada regional.

El ataque llega tras la censura impuesta ayer por la Junta de Gobernadores del OIEA a Teherán por falta de cooperación y su anuncio de instalar un tercer sitio de enriquecimiento de uranio con centrifugadoras avanzadas. Irán, que niega querer fabricar una bomba atómica, aún no reaccionó militarmente pero su Guardia Revolucionaria había advertido que está “lista para una guerra total”.

