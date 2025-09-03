Milei acusó a «espías que se disfrazan de ‘periodistas’»

El Presidente aseguró que se trata de una red ilegal de difusión.

El presidente Javier Milei rompió el silencio tras la difusión de audios internos atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y apuntó contra “un grupo de periodistas”.

Luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclarara el contenido de un nuevo audio que lo involucraría, el mandatario expresó: “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”.

“Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”, aseveró el libertario.

En su breve mensaje a través de su cuenta de X, el mandatario citó el descargo del vicepresidente de La Libertad Avanza, quien apuntó contra la oposición por la aparición de un audio, y aseguró que la presunta grabación “ilegal” y su difusión constituyen “un intento de desestabilización en el marco de un proceso electoral”.

“En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”, sentenció el legislador.

Asimismo, planteó que “la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”.

Por su parte, Menem aseveró que “el tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación”.

Por úiltimo, aclaró que las reuniones con la funcionaria del Ejecutivo se realizan con periodicidad para «coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza”.