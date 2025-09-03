Cristina Kirchner a Milei: «¡La vas a chocar mal! Quemaste los libritos de la escuela austríaca»

La expresidenta criticó por la intervención del dólar y la «fuga». «Sin pesos y sin dólares», sentenció.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció este martes en la escena pública con una durísima publicación en sus redes sociales dirigida al presidente Javier Milei, en la que criticó la intervención del Gobierno en el mercado cambiario, repasó los desequilibrios de la economía y le advirtió: «¡La vas a chocar mal!».

La exmandataria aseguró que el «verdadero problema» de la economía es el bimonetarismo y el endeudamiento, y sentenció que la gestión libertaria se está quedando «SIN PESOS Y SIN DÓLARES». Respecto a la reciente intervención del Banco Central, ironizó: «terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca».

En el inicio de su mensaje, Kirchner también hizo una referencia directa al escándalo de corrupción que golpea al oficialismo. «¡Ay Milei!… Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario», lanzó.

La expresidenta incluyó fuertes críticas personales y metáforas para cuestionar al jefe de Estado. «Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás», escribió, y agregó: «¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?».

Finalmente, en una posdata, recordó que el próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años de la ley de su autoría que eliminó el delito de calumnias e injurias para la prensa, en una clara alusión a las tensiones actuales entre el Gobierno y algunos medios. «Imaginen si estuviera vigente hoy. ¡De nada… queridos amigos y amigas!», concluyó.

NA