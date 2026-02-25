Milei invitó a diputados y senadores a un asado en Olivos después del discurso en el Congreso

El mandatario quiere agradecer el respaldo en las sesiones extraordinarias.

El presidente Javier Milei invitó a diputados y senadores a un asado en la Quinta de Olivos el domingo próximo, después del discurso ante la Asamblea Legislativa, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

Será un encuentro para «agradecer el trabajo realizado y alentar a los representantes libertarios a que avancen a todo ritmo con la agenda parlamentaria pendiente».

En la Cámara de Diputados, fuentes parlamentarias confirmaron el encuentro ante la consulta de Agencia Noticias Argentinas.

La idea es que cada legislador violeta pague su cubierto, como sucedió en otras ocasiones, y no se descarta que representantes parlamentarios de buen vínculo con el oficialismo den el presente.

Milei había utilizado su residencia el 22 de diciembre del año último pero para recibir a su elenco de gestión. Un encuentro que no fue habitual pero que sirvió para que la máxima figura del Poder Ejecutivo haga un balance del año y pueda detallar la agenda de reformas.

A esa cita no faltó nadie: además de los ministros y secretarios, fueron convocados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y figuras centrales de la mesa política libertaria como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.