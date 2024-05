Milei lagrimeó en el homenaje a Menem y se comparó con Sarmiento

«Fue el mejor Presidente de los últimos 40 años, al menos», dijo Milei durante la inauguración del busto del riojano en la Casa Rosada.

Javier Milei inauguró el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada y se emocionó hasta las lágrimas recordando anécdotas del riojano. El presidente, además, se comparó con Domingo Faustino Sarmiento.

«Hoy estamos haciendo un homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años, al menos», dijo Milei rodeado de familiares y ex funcionarios de Menem. Luego directamente aseguró que el riojano fue el mejor de todos.

Milei hizo un extenso repaso de la historia de Menem y lagrimeó al recordar el día de la muerte de su madre Mohibe, cuando el riojano estaba detenido por la dictadura. También se emocionó al contar cómo conoció al fallecido ex presidente.

«Carlos me saludó con mucho afecto y me dijo algo que me dejó helada la sangre. Me dijo: ‘vos vas a ser presidente de la Argentina, pero lo vas a hacer mejor, porque vos no solo tenés la intuición y el coraje, sino que tenés el conocimiento’. Yo le dije: ‘Carlos, yo odio la política’. Me dice: ‘yo nunca me equivoco'», relató el mandatario.

«Cuando terminó la charla y nos íbamos, el Carlos me volvió a repetir lo que me dijo cuando me había recibido, yo ya no tenía fuerzas para decirle que no. Frente a un hombre con tanto olfato ya no había más argumentos y vaya que acertó», continuó.

Milei contó que ordenó cambios en el Salón de los Bustos para ubicar el de Menem junto a sus otros referentes: Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini, Domingo Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca. El movimiento incluyó desplazar a un rincón los bustos de Néstor Kirchner y Raúl Alfonsín.

En esa parte del discurso, Milei se comparó con Sarmiento. El presidente dijo que el sanjuanino fue «alguien con un coraje fuerte» y «no era el adalid de las formas». «Pero tenía el coraje que tenía que tener para hacer las cosas que hizo, ser un precursor en la idea del capital humano como factor de crecimiento y que dicho sea de paso también le decían el loco», dijo con una sonrisa.

Milei también pareció compararse con Pellegrini, al que llamó «el piloto de tormentas» . «Había hecho lo que tenía que hacer, había hecho el ajuste, le había puesto la cara al ajuste», relató.