Milton Giménez fue operado de pubalgia

El delantero del Xeneize buscará recuperarse tras no poder completar la pretemporada ni estar con sus compañeros en el inicio del torneo.

Tras el empate sin goles contra Platense, y en la antesala del clásico contra Racing, Boca recibió una nueva noticia con respecto a uno de sus jugadores lesionados: Milton Giménez fue operado de la pubalgia que arrastraba y encarará su proceso de recuperación.

Cuándo se recuperará Milton Giménez

A través de sus redes sociales, la institución azul y oro comunicó: “En el día de la fecha el jugador Milton Giménez fue intervenido quirúrgicamente por una pubalgia, por el Dr. Osvaldo Santilli (especialista en pared abdominal) de forma exitosa”.

La pubalgia es una lesión frecuente en futbolistas y suele generar dolores persistentes en la zona inguinal y abdominal baja. De hecho, el delantero de Banfield no pudo realizar la pretemporada con normalidad y no sumó minutos en la que va del año.

A partir de ahora, Giménez iniciará el proceso de recuperación, cuyo plazo dependerá de la evolución física y médica, pero que se estiman no menor a los dos meses.

La baja no es menor para el cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda ya que el exBanfield fue un habitual titular durante el torneo pasado.

Boca busca un ex River en reemplazo de Giménez

Ante las numerosas bajas en la delantera, Boca intensificó sus gestiones para cerrar el fichaje de Adam Bareiro antes del viernes, fecha límite que le otorgó la AFA para inscribir un refuerzo extraordinario por la lesión de Rodrigo Battaglia.

El Xeneize presentó una oferta formal a Fortaleza, club dueño del 50 % de la ficha del delantero paraguayo, de 3 millones de dólares por el 100 % del pase, aunque por ahora no fue aceptada. El club brasileño pretende alrededor de 2 millones por su mitad del pase (un total de 4) y habrá que ver si en las próximas horas se logran acercar posturas

Todos los lesionados de Boca

Carlos Palacios

Milton Giménez

Alan Velasco

Ander Herrera

Exequiel Zeballos

Rodrigo Battaglia

Leandro Paredes