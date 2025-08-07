Motorola presenta The Brilliant Collection con cristales Swarovski

Los nuevos motorola razr y moto buds loop estarán disponibles en el nuevo color PANTONE Ice Melt, adornados con cristales Swarovski.

Motorola y Swarovski comparten una pasión profundamente arraigada en la innovación, la artesanía y el legado icónico. A principios de este año, el lanzamiento de los moto buds loop con Sound by Bose y cristales Swarovski marcó el comienzo de una nueva y emocionante colaboración entre Motorola y Swarovski, una audaz convergencia de tecnología de vanguardia y lujo refinado para crear un dispositivo de audio portátil que también es una declaración de moda. Ahora, presentamos una colección exclusiva que redefine la intersección entre la tecnología y la joyería: The Brilliant Collection.

Las colecciones de Motorola son conjuntos cuidadosamente seleccionados de dispositivos conectados a través de temas inspiradores, lenguajes de diseño cohesivos o colaboraciones de marca de gran impacto. Con cada colección, Motorola pondrá de relieve la artesanía de élite, la innovación con propósito y las combinaciones inesperadas que redefinen el aspecto y la sensación de la tecnología personal. Esta primera colección reúne el motorola razr y los moto buds loop, incrustados con cristales de Swarovski, en una radiante muestra de cómo la moda y la funcionalidad pueden brillar en perfecta armonía.

El motorola razr, adornado con deslumbrantes cristales Swarovski, es el epítome de la meticulosa artesanía y el lujo atemporal. Con un brillante acabado inspirado en el cuero con un patrón acolchado en 3D en el fascinante color PANTONE Ice Melt, este dispositivo luce 35 cristales Swarovski colocados a mano con precisión, incluido uno más grande con 26 facetas en la bisagra, que aportan un brillo vibrante y resplandeciente. Incluso las teclas de volumen presentan un diseño inspirado en los cristales que añade un toque extra de elegancia. El icónico diseño razr siempre ha llamado la atención, y ahora cada cristal realza su silueta inconfundible, transformándolo en una creación de alta costura que irradia confianza y atrae la atención desde todos los ángulos. Y para mantenerlo todo seguro y elegante, hay incluso una correa cruzada premium a juego.

Lanzado por primera vez en un impresionante color French Oak como colaboración independiente, los moto buds loop estarán ahora disponibles en otra exquisita combinación de colores en el asombroso Ice Melt. Disfruta de un audio cristalino con Sound by Bose, que brilla con el mismo esplendor que los cristales Swarovski, combinando sin esfuerzo una calidad de sonido excepcional con un estilo personal distintivo. El diseño de oído abierto permite a los usuarios mantenerse conectados con su entorno, lo que es perfecto para desplazarse al trabajo, correr o simplemente realizar las actividades diarias: la forma perfecta de disfrutar de un sonido excelente sin dejar de estar conectado con el mundo que te rodea. Además, el marco elegante y ligero y la silueta refinada están diseñados para ajustarse de forma segura y cómoda al oído externo, lo que los hace ideales para un uso prolongado sin fatiga y con un aspecto atractivo y cómodo.

Con el lanzamiento de The Brilliant Collection con cristales Swarovski, celebramos el resplandor en todos los sentidos, donde el diseño vanguardista y la tecnología inteligente convergen no solo para satisfacer las necesidades tecnológicas de nuestros usuarios, sino también para reflejar sus vidas, estilos y valores. Esta deslumbrante colaboración es solo el comienzo de Motorola Collections, con cantidades limitadas disponibles y más colecciones de dispositivos seleccionadas que llegarán pronto.

moto buds loop plateados o dorados: puedes elegir

Con un diseño tipo arete, los moto buds loop ofrecen una experiencia auditiva cómoda y segura, permitiendo a los usuarios mantenerse al pendiente de su entorno al mismo tiempo que experimentan audio de alto nivel. La edición con incrustaciones de cristales Swarovski® es perfecta para aquellos que buscan un accesorio de alto desempeño con un toque sofisticado e innovador, viene en dos luminosos y colores: french oak o ice melt.

Disponibilidad

El nuevo motorola razr 60 en color Ice Melt y los moto buds loop ice melt, ambos incrustados con cristales Swarovski, estarán disponibles próximamente en el país, espera pronto noticias sobre precio y disponibilidad.

Mientras tanto, los moto buds loop color dorado, también con cristales Swarovski, ya se pueden conseguir a partir de hoy en Argentina desde $359,999.00 en las Motorola Stores y sitio web, hasta en 12 cuotas sin interés y con envíos gratis a todo el país.

Por último, los moto buds loop en el color Pantone® Trekking Green también ya están disponibles a un precio de $179.999, en hasta 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. Se podrá conseguir a través de www.motorola.com.ar, los motorola flagship stores y motorola stores en todo el país, y los principales operadores y retailers del mercado.