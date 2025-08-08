En agosto el Telebingo festeja el aniversario de Gaiman

Este sábado 9 el tradicional juego de Lotería del Chubut llega con más de 70 millones de pesos en efectivo, y bienes de acción social a la localidad.



Profundizando las políticas de acompañamiento a las localidades chubutenses, el Instituto de Asistencia Social – Lotería del Chubut- anunció que este sábado 9 de agosto el Telebingo estará presente como parte de las actividades de festejo por el 151° aniversario de la localidad de Gaiman.

La presentación estuvo encabezada por el gerente general del Instituto de Asistencia Social (IAS) Lotería del Chubut, Daniel Cambón Rubí, acompañado por el intendente de Gaiman, Darío James.

Concretamente el sábado en el Gimnasio Municipal de la localidad, el tradicional juego de Lotería del Chubut pondrá en juego más de 70 millones de pesos en efectivo, además de entregar bienes de acción social a distintas instituciones educativas y de salud como es costumbre.

En tanto que para el cierre se estará presentando un número artístico de relevancia nacional: el “Dúo Aruma”, el grupo musical formado por los hermanos Julieta y Agustín, oriundos de Comodoro Rivadavia, pero radicados en Córdoba y que se dedican a la música folklórica, habiendo participado en concursos como «Genios de la Argentina» y programas como «Canta Conmigo Ahora».

Al respecto el gerente general del Instituto de Asistencia Social (IAS) – Lotería del Chubut, Daniel Cambón Rubí resaltó la impronta de la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres “de estar presente en todos los aniversarios de nuestros pueblos y de nuestras comunas”.

Además el funcionario provincial confirmó que “vamos a estar llevando bienes de acción social directa apuntalando la educación y salud, y también el juego va a ser parte para que participen todos los vecinos de Gaiman, Trelew, Rawson, Puerto Madryn, el valle y la provincia porque comprando un cartón se ayuda para que las utilidades que nos deja la venta y de esta manera se pueda destinar a que regrese en bienes de acción social”.

Por su parte, el intendente de Gaiman Darío James, agradeció la presencia de Lotería del Chubut en los festejos del 151 aniversario de Gaiman, “es un año distinto, complejo en cuanto lo económico por eso en tiempos de crisis hay que usar la inteligencia y buscar la forma de festejar, pero que no repercuta en la economía de nuestra Municipalidad, por eso se hizo una grilla de actividades enorme”, destacó.

Acotó además que en ese contexto ”la presencia de Lotería es fundamental porque trae muchos aportes para instituciones de nuestra localidad, lo que es muy importante en lo educativo, en lo referido a la salud y también en lo que significa juntar a toda la familia en un espectáculo muy lindo que nos tiene siempre en cuenta con el Telebingo”.

Premios

En esta oportunidad la grilla de premios del Telebingo es la siguiente: en la Cuarta Ronda a Bingo 15.000.000 de pesos; en la Tercera Ronda 3.000.000 de pesos; en la Segunda 2.000.000 de pesos y para la Primera Ronda 1.000.000 de pesos, además 50.000.000 de pesos a Súper Bingo Bola 39.

Es importante destacar además que vuelve la promoción 3×2, es decir que comprando 3 cartones se pagan solamente 2. El valor del cupón es de 10.000 pesos.