“Nacho” Fernández negó conflictos en Atlético Mineiro y una supuesta vuelta a River

El ex River descartó diferencias con el delantero Hulk, y aclaró que tiene “una gran relación” con la figura del Mineiro.

«Nacho» Fernández negó este jueves conflictos con sus compañeros de Atlético Mineiro, y habló sobre los rumores por un supuesto regreso a River Plate, luego de la participación en el partido homenaje de su amigo Leonardo Ponzio, en el Monumental.

«Es totalmente falso lo que salió de la prensa de Argentina, y obviamente se hicieron eco en Brasil. Me cuesta un poco explicar esto porque cómo voy a tener un problema con la comisión técnica si fui capitán el último juego y me permitieron poder viajar para despedir a un amigo», señaló Fernández a través de una conferencia de prensa, pedida por él.

El ex River descartó diferencias con el delantero Hulk, y aclaró que tiene «una gran relación» con la figura del Mineiro.

«Hace poco estuvimos almorzando en su casa. Él siempre recibe bien a los extranjeros. Salir a explicar estas cosas es un poco incómodo, pero creo que esto necesitaba una explicación para que se cierre acá porque no tenemos ningún problema», señaló Fernández.

Luego, se refirió a su futuro futbolístico, mientras trabaja para recuperar la titularidad: «Estoy muy contento acá, me siento muy a gusto. Lamentablemente este año no se nos están dando los resultados. Hay un muy buen grupo. A fin de año empezaremos a ver qué haremos cuando se me termine el contrato, pero todavía falta mucho».

El contrato de «Nacho» Fernández con Atlético Mineiro tiene vigencia hasta diciembre de 2023.