Ongarato “no tengo tiempo ni de pensar sobre una posible candidatura para el 2023”

El intendente de Esquel, aseguró que todo dependerá de si la Legislatura Provincial aprueba la ley.



El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, habló sobre una posible candidatura para las elecciones 2023 y señaló que “sinceramente, no tengo tiempo ni de pensarlo. Esta Ley está en la Legislatura hace más de un año. No sé si van a permitir presentarme o no. Recién cuando salga la Ley empezaría a pensar y evaluar las posibilidades”.

Con respecto a la cantidad de obras paralizadas en la ciudad, el intendente remarcó que “acá tenemos problemas de desocupación, las obras grandes nacionales están paralizadas, como por ejemplo la Ruta 40 y el aeropuerto. Además no tenemos nuevas conexiones de gas”.

“El comercio está muy afectado porque las ventas cayeron. Mientras me piden que haga otras cosas, aumentan las demandas sociales. Ese es mi día a día y contexto. Por eso no sé qué voy a hacer el año que viene. La realidad es que haya PASO o no, a mí no me cambia la realidad”, aseguró el funcionario.

Ongarato habló sobre la inflación y presupuesto y aseguró que “empatar la inflación es imposible, a menos que yo tuviera la máquina de billetes y los imprima como hacen a nivel nacional, es imposible. En el presupuesto teníamos un incremento total calculado del 39%, y estamos muy lejos de ese número, los números reales están arriba del 90%.”