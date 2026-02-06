Operativo masivo para combatir los incendios en la zona cordillerana

Trabajan cerca de 500 brigadistas y 15 medios aéreos en Villa Lago Rivadavia y Puerto Patriada.

La lucha contra el fuego en la zona cordillerana no da tregua. Bajo la coordinación del Servicio Provincial de Manejo del Fuego y la Secretaría de Bosques, se despliega un operativo masivo que involucra a cerca de 500 combatientes de Chubut, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Río Negro.

La logística cuenta con un soporte técnico de gran escala: 15 medios aéreos (aviones hidrantes y helicópteros con helibalde), 14 autobombas, 9 camiones cisterna, 60 camionetas y maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos.

Focos en Villa Lago Rivadavia

En el incendio denominado “Puerto Café”, que se originó en el Parque Nacional Los Alerces, el esfuerzo de este jueves se concentra en las zonas de Vaca Muerta, Piedras Bayas, Pampa de Sarsa y Villa Lago Rivadavia.

Tras detectarse puntos calientes fuera del perímetro el miércoles, los equipos trabajan intensamente en:

-Refuerzo de líneas de control.

-Recorridos para detectar focos secundarios.

-Enfriamientos con apoyo de helicópteros del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de la provincia de Río Negro.

Situación en Puerto Patriada

En el sector de “Primera Cantera”, los brigadistas enfrentan reactivaciones en la zona de El Coihue, las cuales están siendo atacadas con equipos de agua. La mayor complejidad se registra en El Retamal y la zona conocida como “Tinelli”, donde los puntos calientes se ubican en áreas altas de difícil acceso. Allí, el personal trabaja con herramientas manuales y apoyo aéreo para evitar que las llamas sobrepasen las líneas cortafuegos.