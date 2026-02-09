Otro récord de Lautaro Martínez en el Inter de Milán

El Toro ya es el tercer máximo goleador en la historia del club nerazzurro.

Lautaro Martínez marcó otro gol para el Inter de Milán en la temporada. Fue en la goleada 5 a 0 de los dirigidos por Cristian Chivu sobre el Sassuolo y de esta manera se afianzan en la cima de la tabla de posiciones de la Serie A. Son líderes con 58 unidades, en tanto que su escolta, el AC Milan (que debe jugar su partido de la fecha 24 vs. Como, pautado para el 18 de febrero), suma 50.

Pero no fue una más entre tantas otras anotaciones del Toro con la camiseta Nerazzurra. En esta ocasión fue especial porque, con su aporte para el triunfo, alcanzó los 171 gritos oficiales (en 368 partidos) en el club milanés, escalando así a la tercera colocación en la tabla histórica de goleadores, la cual comparte con Roberto Boninsegna (en 283 encuentros).

¿Cuál es su próximo objetivo? De momento, marcar la mayor cantidad de veces en lo que resta del curso para consolidarse en ese puesto en soledad y después ir viendo con qué celeridad le puede arrebatar el segundo lugar a Alessandro Altobelli, que es escolta en la clasificación con 209 goles en 465 compromisos con el Inter de Milán.

Asimismo, el objetivo máximo de Lautaro Martínez es alcanzar a Giuseppe Meazza, aunque para eso precisará de algunas temporadas más en el Inter. El futbolista que le dio su nombre el mítico estadio de la ciudad registró 284 tantos en 409 partidos, por lo que al exRacing el faltan más de 100 celebraciones para igualarlo.

Lautaro Martínez, en lo más alto de la tabla de goleadores de la Serie A

Por otro lado, el atacante de la Selección Argentina está solo y tranquilo en lo más alto de la tabla de goleadores de la Serie A. Con su gol al Sassuolo llegó a los 14 en la temporada, 6 más que sus principales perseguidores: Christian Pulisic del AC Milan, Rasmus Hojlund del Napoli, Anastasios Douvikas y Nico Paz del Como 1907, y Kenan Yildiz de la Juventus.