Pettovello pidió la renuncia de su jefe de Gabinete tras la polémica por los créditos en el Banco Nación

La ministra de Capital Humano apartó a Leandro Massaccesi luego de que trascendiera que accedió a un préstamo hipotecario de $418 millones.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, tras aplicar un «protocolo de tolerancia cero» luego de que trascendiera que el funcionario recibió un crédito hipotecario del Banco Nación.

«Un protocolo de tolerancia cero», adujeron desde la cartera de Capital Humano, según detalló el periodista Manu Jove de A24 y agregó que la medida se definió «para evitar polémicas». Según el periodista, se trató de un «gesto que no tiene que ver con ningún tipo de sospecha específica».

Massaccesi figura como uno de los funcionarios del Gobierno que recibió un crédito hipotecario del Banco Nación por un monto de 418 millones de pesos, uno de los más altos.

La investigación

El diputado Esteban Paulón realizó este miércoles una serie de pedidos de acceso a la información pública al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Nación para conocer el marco regulatorio del otorgamiento de créditos a funcionarios públicos en el período de 2023 a 2026. A la par también presentó una resolución en la Cámara alta para que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones en la misma línea.

Para hacer las presentaciones, el legislador se basó en investigaciones periodísticas que, según él, indican que «se habrían otorgado créditos millonarios en condiciones preferenciales a funcionarios y asesores directos del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo».