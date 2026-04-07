Presentaron un proyecto para declarar la neutralidad argentina en la guerra contra Irán

Juan Marino es el autor principal de la iniciativa que reúne 24 firmas del bloque de Unión por la Patria. Eduardo Valdés había presentado un proyecto similar.



El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, junto a 23 legisladores de su bloque, presentó este lunes un proyecto de resolución que declara la neutralidad de la República Argentina ante la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán.

Este proyecto se suma al que había presentado días atrás el diputado nacional de la misma bancada Eduardo Valdés a través del cual se solicita que el gobierno de Javier Milei mantenga a la Argentina al margen de todo conflicto bélico internacional, y que “se abstenga de realizar movimientos de tropas o asumir compromisos militares sin autorización del Congreso”.

Estas iniciativas llegan en un contexto de profundización de la crisis diplomática entre Argentina e Irán, suscitada a partir del alineamiento de nuestro país con Estados Unidos e Israel en la guerra de Medio Oriente.

En este marco, el Gobierno argentino declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Irani y la posterior declaración como “persona no grata” al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires, a quien le ordenó abandonar el país en un plazo de 48 horas.

Por su parte, la República de Irán condenó enérgicamente “la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”.

Además, Irán señaló que el presidente y el canciller argentino “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”.

El proyecto de Marino

El proyecto de Marino, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, establece que Argentina no es parte beligerante en dicho conflicto y “reafirma la vocación histórica de paz del país conforme a la Constitución Nacional y la Carta de las Naciones Unidas”.

Asimismo, la iniciativa ratifica que “América Latina y el Caribe constituyen una zona de paz, de acuerdo con la Proclama de la CELAC de 2014 y la Resolución 41/11 de la Asamblea General de la ONU”.

La resolución desautoriza todas las declaraciones y actos del Poder Ejecutivo que posicionaron a la Argentina como aliada de una de las partes en el conflicto (Estados Unidos e Israel), “por haber sido realizados sin autorización del Congreso, en violación del artículo 75, inciso 25, de la Constitución Nacional, que reserva al Poder Legislativo las facultades en materia de guerra y paz”.

Entre los actos desautorizados, Marino incluye los comunicados de Cancillería y de la Oficina del Presidente del 28 de febrero, las declaraciones del presidente Javier Milei en la Universidad Yeshiva del 9 de marzo, y las declaraciones del canciller Pablo Quirno y del secretario de Comunicación Javier Lanari sobre la posibilidad de prestar asistencia militar a Estados Unidos.

Además, el proyecto intima al Poder Ejecutivo a “abstenerse de cualquier forma de colaboración militar, logística o de inteligencia en el conflicto” y “le solicita que remita al Congreso en un plazo de diez días hábiles copia íntegra de los acuerdos firmados en la Conferencia Anticárteles de las Américas y de la proclamación del Escudo de las Américas”.

Por último, dispone la comunicación de la resolución a la ONU, la OEA, la CELAC y los gobiernos de Estados Unidos, Israel e Irán; e invita al Senado de la Nación a pronunciarse en el mismo sentido.

Firman el proyecto los diputados Juan Marino, Hugo Yasky, Hugo Moyano, Sabrina Selva, Santiago Cafiero, Martín Aveiro, María Graciela Parola, Hilda Aguirre, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Lorena Pokoik, Ernesto Alí, Pablo Todero, Marcelo Mango, Adriana Serquis, Jorge Neri Araujo Hernández, Cristian Andino, Gabriela Pedrali, Aldo Leiva, Itai Hagman, Roxana Monzón, Nicolás Trotta, Ana María Ianni y Varinia Marín.

Fuente: Agencia NA