Qué hay detrás de «Malianteo 420», la canción donde L-Gante nombró a Cristina Kirchner

El hit que tiene una referencia para la vicepresidenta es, en realidad, una tiradera para Zaramay, otro intérprete del género urbano con quien L-Gante tuvo fuertes intercambios en redes sociales.

Me nombró la Ex Presidente, y aunque fuera innecesario, yo demuestro mi respeto, y respeto les falta a varios», reza un párrafo de Malianteo 420, la nueva canción de L-Gante donde hizo referencia a Cristina Kirchner. Pero ¿Qué hay detrás de este hit?

Fiel a su estilo, el cantante oriundo de General Rodríguez respondió las críticas que recibe mezclando malianteo y rkt en una tiradera, una canción que mediante su letra se burla o busca un pleito con otro artista, quien luego responde también sobre un beat.

Este tipo de peleas artísticas son muy comunes en el género urbano y a pesar de que en un principio se utilizaran para demostrar quién era mejor líricamente, hoy pueden darse por otras circunstancias tales como una pelea personal entre dos intérpretes o una disputa generada por los fans.

L-Gante comienza su canción con un malianteo de barrio aunque deja algunas frases directas para haters en general como «Yo tranquilo, vos nervioso, peligroso de novela» o «Esto’ pichone’ no salieron de la cáscara. Ya le’ saqué la máscara».

Incluso hace una leve referencia a la polémica con Viviana Canosa, quien le consultó si obtuvo la computadora del gobierno «en un choreo»: «Me mantengo sencillo. Real antes que chorro entre comilla’. El que subestimaba lo corrimo’ pa’ la orilla».

Casi a la mitad de la canción, cuando el beat abandona el rkt como protagonista y se vuelve más duro, el cantante le dedica todos los párrafos directamente a su colega Zaramay, con quien tuvo intercambios en redes sociales, y la transforma entonces en una «tiradera» para él.

«Sin fantasmear, para eso te lo dejo al Zaramay que se hace el chorro y esta zarpado en botón»; «No te me haga’ el tumbero si no sali’ del buzón» y «¿En serio tene’ 27? Eso me da vergüenza ajena. Te hace falta aprender mucho pa’ representar a lo’ guacho'», son algunas de las frases que lanzó.

El cantante de Villa Ballester respondió en Instagram Stories y dejó la puerta abierta a su respuesta en breve.