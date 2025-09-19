¿Quienes son los nuevos dueños de Tik Tok?

Un consorcio de empresas estadounidenses se perfila para tomar el control de TikTok en Estados Unidos, desplazando la influencia directa de la compañía china.

La plataforma de videos cortos Tik Tok, de origen chino, está a punto de vivir un cambio histórico en Estados Unidos. Según fuentes citadas por The Wall Street Journal, un grupo de inversores estadounidenses asumiría el control de la red social a través de un consorcio que incluye a Oracle, Silver Lake y la firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz.

El acuerdo, discutido esta semana en Madrid entre negociadores estadounidenses y chinos, contempla la creación de una nueva entidad con sede en Estados Unidos para operar la aplicación. Aproximadamente el 80 % de la participación de esta nueva compañía quedaría en manos de inversores estadounidenses, mientras que el 20 % restante seguiría perteneciendo a accionistas chinos.

Como parte del plan, los actuales usuarios de Tik Tok en Estados Unidos deberán migrar a una nueva aplicación desarrollada por la misma compañía. Oracle, socio histórico de TikTok en el país, será el encargado de gestionar y almacenar los datos de los usuarios en sus instalaciones en Texas, lo que responde a la preocupación de Washington sobre la seguridad de la información personal.

Trump confirma el acuerdo

El presidente Donald Trump confirmó el acuerdo esta semana, aunque sin revelar los detalles de los compradores. «Tenemos un acuerdo sobre TikTok. He llegado a un acuerdo con China, voy a hablar con el presidente Xi el viernes para confirmarlo todo», declaró el mandatario antes de su viaje al Reino Unido. Además, firmó una extensión de la pausa que permitía a TikTok continuar operando sin sanciones en EE.UU., garantizando la transición ordenada hacia la nueva estructura de propiedad.

Este movimiento refleja la creciente tensión entre Estados Unidos y China en el terreno tecnológico y marca un precedente sobre cómo las autoridades estadounidenses buscan equilibrar la seguridad nacional con el acceso de los ciudadanos a plataformas globales.