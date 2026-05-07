¿Perdiste seguidores? Instagram tomó una llamativa nueva medida

Si notaste baja en tus seguidores, no es que te bloquearon ni escracharon: Meta está eliminando usuarios falsos y bots.
Instagram habría comenzado una eliminación masiva de cuentas falsas e inactivas.
Es una presunta purga de bots que generó la caída repentina de millones de seguidores en distintas cuentas.
Durante las últimas horas, usuarios reportaron disminuciones en perfiles personales, creadores de contenido y páginas de gran audiencia.
Según reportes en redes sociales, la reducción estaría vinculada a una limpieza periódica destinada a mejorar la autenticidad de la interacción dentro de la plataforma.
La medida habría impactado tanto a cuentas verificadas como a usuarios comunes, generando sorpresa y preocupación, especialmente entre quienes dependen de su comunidad digital para posicionamiento o trabajo.
De acuerdo con la información difundida por Meta, la acción buscaría erradicar el spam y las métricas infladas, eliminando cuentas que violan las políticas de la plataforma para reflejar datos más reales en la red social.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.Empezar conversación ahora