“Rafa” cree que Ongarato retrocedió y reconoció las condiciones técnicas de Taccetta para ser candidato a intendente en 2023

El diputado del Frente de Todos criticó al actual intendente de Esquel y opinó sobre la posible candidatura de Matías Taccetta.



Rafael Williams, diputado del Frente de Todos, e intendente de Esquel durante cuatro períodos, habló del manejo de los residuos y en FM Tiempo Esquel recalcó que en su gestión aplicó políticas para Esquel, Trevelin y el Parque Nacional Los Alerces, además de tener en cuenta recursos turísticos como La Trochita, La Hoya y el Parque Los Alerces, declarado patrimonio de la humanidad.

Críticas

“El manejo de los residuos es muy importante y voy a ser sincero: la gestión municipal (de Sergio Ongarato) no trabajó bien”, afirmó. Recordó que impulsó el parque industrial, el Centro de Apoyo a la Producción de Esquel y la Comarca el Fondo de Inversión Vial, banco de tierras; y el manejo hídrico del arroyo Esquel. “Hubo un retroceso y me preocupa”, sostuvo Williams. “Las políticas públicas no fueron interpretadas de manera correcta, y con una visión más amplia”. Sugirió que aún quedan dos años y medio de gestión, y se pueden hacer cosas.

El exintendente opinó que tanto el justicialismo de Esquel como otros partidos se deben preparar para recuperar el municipio en el 2023. “Es tiempo de empezar a proyectar con una mirada hacia delante, pensando en las cosas que hay que mejorar, y renovar”.

Como ejemplo afirmó que en su momento se pensó hacer un circuito de carga desde el parque industrial al aeropuerto, por su proximidad, para facilitar la salida de productos regionales.

El “Rafa” dijo que el PJ se tiene que dar un espacio de trabajo, y aprovechar el trabajo que se hace en otros lugares. “No hay ningún iluminado, y empezar a proyectar en equipo lo que queremos para 2023, como lo hicimos entre 1997 y 1999”.

El sucesor

Sobre las afirmaciones del intendente Ongarato, poniendo a Matías Taccetta como candidato a intendente en 2023, remarcó que conoce bien al contador, que integró su Gabinete Municipal, y le reconoció las condiciones técnicas, con muy buen desempeño en lo tributario. “Es muy capaz y es lícito que tenga apetencia para hacer algo por esta ciudad que ha adoptado como la de él. Pero también hay que ver por qué vía va; eso condiciona. No es lo mismo ser del PRO, que del PJ o el Vecinalismo, incluso puede ser en un frente”.

En otro orden, Williams remarcó la tendencia a la baja en la cantidad de casos en la Cordillera, y consideró que hay ciertas actividades privadas que deben seguir porque el pago de impuestos nutre de recursos el Estado. En cuanto a los cruces de Ongarato con el ministro de Salud, Fabián Puratich,sostuvo que “la prioridad es la salud, y lo ideal sería que resuelvan la tirantez previo a las decisiones, a través del diálogo. Pero es difícil”.

Williams dijo que si se soluciona la cesión de tierras del predio de la Unidad 14 al Municipio, se deberá avanzar en el proyecto para la construcción del nuevo hospital zonal, muy necesario por ser cabecera y brinda atención de salud a 120 mil habitantes de la cordillera y parte de la meseta. Pero avala la idea de ampliar el actual edificio, más aún cuando llegarían fondos nacionales a la brevedad.